ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На прошедшей неделе резидентами Свободного порта Владивосток стали две компании. Соответствующие соглашения заключены Корпорацией развития Дальнего Востока с ООО «Новая Звезда» и Уссурийской производственной компанией.

Общий объём частных капиталовложений в инвестиционные проекты составит более 300 миллионов рублей.

Так, компания «Новая Звезда» планирует построить многофункциональный торгово-развлекательный центр с рынком сельскохозяйственной продукции в Артеме. Инвестор планирует вложить в проект почти 300 миллионов рублей.

«Наличие налоговых преференций для резидентов Свободного порта Владивосток – это экономически эффективная мера поддержки, которая оказывает значительное влияние на экономически показатели эффективности проекта. А именно, благодаря преференциям для резидентов Свободного порта Владивосток, эффективность проекта в среднем возрастает на 20%», – считает директор «Новой звезды» Виктор Филимонов.

Помимо сельскохозяйственной ярмарки на четырёх этажах здания «поселятся» тренажёрных зал, банный комплекс, гостиница и кафе. Строительство центра будет проходить в несколько этапов, ввод в эксплуатацию намечен на 2021 год.

Также в рамках режима СПВ в Приморье будет поэтапно реализован проект, направленный на создание современного транспортно-логистического комплекса. Инвестор – «Уссурийская Производственная Компания» – планирует в срок до 2022 года построить комплекс с объектами складской, железнодорожной и иной инфраструктуры, с модернизацией инженерных систем складских площадей.

Резидент рассчитывает вложить в строительство около 35 миллионов рублей и создать 44 новых рабочих места.

На прошлой неделе в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило ещё около 10 заявок от крупных инвестиционных компаний, планирующих осуществить свои идеи на территории Свободного порта в Приморье. Например, один из потенциальных резидентов намерен реализовать пилотный проект по освоению глубоководных объектов промысла Дальневосточного бассейна на глубинах от 1200 до 2500 метров за счёт перехода с традиционного лова на континентальном шельфе на глубоководный.