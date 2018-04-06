Администрация США объявит о новых санкциях против ряда российских политиков и бизнесменов в пятницу, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с решением источники.

«Администрация Трампа решила ввести санкции против некоторых представителей российской правящей элиты в пятницу… Новые ограничительные меры будут нацелены на олигархов, политиков и союзников президента Путина», - пишет издание.

Ожидается, что Белый дом выступит со специальным заявлением, в котором прокомментирует необходимость введения новых ограничительных мер.

О возможности введения санкций за «вмешательство в выборы» в четверг сообщило агентство Рейтер. По его данным, в список попадут от 6 до 10 российских олигархов, которые приближены к президенту Путину.

Комментируя это заявление, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в современной России нет олигархов, а есть крупные бизнесмены.

В начале этого года Минфин США обнародовал так называемый «кремлевский список». В него включено практически все правительство России во главе с премьером Дмитрием Медведевым. Также туда попади крупные российские бизнесмены, представляющие различные сектора экономики.

Само попадание в этот список не означало автоматического введения санкций против его фигурантов. Но в Минфине США предупредили, что санкции будут велены в будущем.

Публикация новых ограничительных мер в еще большей степени ухудшит отношения России и США, которые и без того переживают самый значительный спад за последние десятилетия.