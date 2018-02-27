Новый электробус представили Сергею Собянину и Андрею Воробьёву
27.02.2018, 22:48
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Новый электробус продемонстрировали на Ликинском автобусном заводе. Модель осмотрели Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Презентация вошла в программу церемонии подписания Соглашения между правительствами Москвы и Московской области о сотрудничестве.
"Я считаю, что мы как раз делаем благое дело, что двигаемся вперёд, производим инновационную продукцию будущего и создаём крепкую основу для того, чтобы наши заводы могли конкурировать с производителями из любых стран. Таким образом, это основа экономического благополучия наших регионов и коллективов, которые работают на этих предприятиях", - сказал Сергей Собянин.
Новая модель рассчитана на 85 пассажиров, в ней 27 сидячих мест. В электробусе можно закрепить инвалидное кресло. У этой модели есть системы книлинга (наклон в сторону остановки), видеоконтроля и климат-контроля, а мультиплексная система управления позволяет удалённо отслеживать более 300 параметров: от температуры в салоне до степени износа расходных материалов. Литий-титанантные батареи обеспечивают очень быструю зарядку - за пять-шесть минут.
"Полный заряд позволяет проехать машине от 50 до 60 километров", - рассказал директор по развитию дивизиона "Автобусы" компании "Группа ГАЗ" Виктор Маковецкий. Поэтому такие электробусы можно использовать на любом маршруте.
"Если на конечной хватает пяти-шести минут, то этого достаточно, конечно. Это важно для графика движения", - подчеркнул Сергей Собянин.
Этот электробус создали на базе низкопольного автобуса ЛиАЗ-5292, который хорошо себя зарекомендовал на российских дорогах. Разработчики учли результаты опытной эксплуатации, которая прошла в январе - июле 2017 года на столичном маршруте М2. Первый прототип электробуса проехал больше 13,5 тысячи километров и перевёз свыше 25 тысяч пассажиров.
Ликинский автобусный завод выпускает автобусы с 1959 года и сегодня производит 48 процентов всех автобусов большого и особо большого класса в России. С 2005 года он входит в состав компании "Группа ГАЗ". На заводе работают две тысячи человек. Объём выпуска предприятия составляет свыше двух тысяч автобусов в год.
ЛиАЗ является традиционным поставщиком автобусов для Мосгортранса. Это современные городские пассажирские автобусы, отвечающие международным требованиям и стандартам качества в области пассажирских перевозок.
Всего за последние семь лет Москва закупила около пяти тысяч низкопольных автобусов ЛиАЗ. В настоящее время они составляют 83 процента автобусного парка крупнейшего перевозчика столицы.
Все закупаемые автобусы низкопольные, оборудованы системой кондиционирования и имеют экологический класс не ниже "Евро-5".
Кроме того, при переходе на новую модель управления наземным городским пассажирским транспортом коммерческие перевозчики закупили 277 автобусов большой вместимости и 187 автобусов средней вместимости ЛиАЗ.
"Я считаю, что мы как раз делаем благое дело, что двигаемся вперёд, производим инновационную продукцию будущего и создаём крепкую основу для того, чтобы наши заводы могли конкурировать с производителями из любых стран. Таким образом, это основа экономического благополучия наших регионов и коллективов, которые работают на этих предприятиях", - сказал Сергей Собянин.
Новая модель рассчитана на 85 пассажиров, в ней 27 сидячих мест. В электробусе можно закрепить инвалидное кресло. У этой модели есть системы книлинга (наклон в сторону остановки), видеоконтроля и климат-контроля, а мультиплексная система управления позволяет удалённо отслеживать более 300 параметров: от температуры в салоне до степени износа расходных материалов. Литий-титанантные батареи обеспечивают очень быструю зарядку - за пять-шесть минут.
"Полный заряд позволяет проехать машине от 50 до 60 километров", - рассказал директор по развитию дивизиона "Автобусы" компании "Группа ГАЗ" Виктор Маковецкий. Поэтому такие электробусы можно использовать на любом маршруте.
"Если на конечной хватает пяти-шести минут, то этого достаточно, конечно. Это важно для графика движения", - подчеркнул Сергей Собянин.
Этот электробус создали на базе низкопольного автобуса ЛиАЗ-5292, который хорошо себя зарекомендовал на российских дорогах. Разработчики учли результаты опытной эксплуатации, которая прошла в январе - июле 2017 года на столичном маршруте М2. Первый прототип электробуса проехал больше 13,5 тысячи километров и перевёз свыше 25 тысяч пассажиров.
Ликинский автобусный завод выпускает автобусы с 1959 года и сегодня производит 48 процентов всех автобусов большого и особо большого класса в России. С 2005 года он входит в состав компании "Группа ГАЗ". На заводе работают две тысячи человек. Объём выпуска предприятия составляет свыше двух тысяч автобусов в год.
ЛиАЗ является традиционным поставщиком автобусов для Мосгортранса. Это современные городские пассажирские автобусы, отвечающие международным требованиям и стандартам качества в области пассажирских перевозок.
Всего за последние семь лет Москва закупила около пяти тысяч низкопольных автобусов ЛиАЗ. В настоящее время они составляют 83 процента автобусного парка крупнейшего перевозчика столицы.
Все закупаемые автобусы низкопольные, оборудованы системой кондиционирования и имеют экологический класс не ниже "Евро-5".
Кроме того, при переходе на новую модель управления наземным городским пассажирским транспортом коммерческие перевозчики закупили 277 автобусов большой вместимости и 187 автобусов средней вместимости ЛиАЗ.