Новый терминал аэропорта в Симферополе принял первых пассажиров

В Симферополе произошло важнейшее событие - открылся новый терминал аэропорта. В 8.20 по московскому времени в новом терминале был обслужен первый рейс, и с сегодняшнего дня все пассажиры будут проходить только через него.



Для Крыма, который в 2014-м году вернулся в состав России, открытие нового терминала является знаковым событием. Старый терминал уже давно был морально и физически устаревшим, и не мог полноценно обслуживать весь поток пассажиров. Строительство нового терминала аэропорта после возвращения Крыма в состав Российской Федерации было признано одной из главных задач по модернизации инфраструктуры острова, поскольку аэропорт в Симферополе - единственный, который принимает пассажиров в Крыму. Севастопольский "Бельбек" на текущий момент используется только для военных целей, хотя в недалёком будущем планируется его использование и для гражданских перевозок, на что в 2017-м году были выделены бюджетные средства.



Новый терминал симферопольского аэропорта, имеющий форму морской волны, построен по проекту архитектурного бюро "Samoo Architects & Engineers", которое является структурным подразделением корпорации Samsung. Общая площадь терминала - 78 тысяч квадратных метров, пропускная способность - 7 миллионов пассажиров в год с возможностью увеличения до 10 миллионов. Строительство началось в мае 2016 года, общая сумма инвестиций составила около 32 миллиарда рублей. Пиковая пропускная способность аэропорта - 3650 пассажиров в час. В настоящее время по политическим причинам рейсы осуществляются только в города России.



Аэропорт Симферополя - уникальный в своём роде: взлётно-посадочная полоса пересекает автодорогу Евпатория - Симферополь, которая проходит в тоннеле, и внимательные пассажиры могут легко увидеть её в окно при взлёте или посадке.



В мае 2018 года (на 7 месяцев раньше намеченного срока) также планируется открытие автодорожной части Крымского моста, который соединит Кубань и Крым. Перед летним сезоном будет запущено движение легковых автомобилей и автобусов, а уже осенью - движение грузовиков. Ввод Крымского моста будет синхронизирован с введением в действие автоподходов со стороны Кубани и Керчи, а вся трасса "Таврида" (Керчь - Симферополь- Севастополь) должна быть введена в действие до конца 2018 года. Железнодорожное движение по Крымскому мосту планируется ввести до конца 2019 года, но с учётом ударных темпов строительства открытие может состояться гораздо раньше.

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