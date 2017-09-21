ОАО "РЖД" поможет сохранить дальневосточные заповедники
21.09.2017, 12:44
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ОАО "РЖД" участвует в сохранении особо охраняемых природных территорий совместно с экологами и природоохранными структурами. Сотрудники компании приняли участие в совместном осмотре природоохранной зоны Баджальского заказника (Хабаровский край) на прошлой неделе.
Представители комсомольского филиала ФГБУ "Заповедное Приамурье" и Центра охраны окружающей среды совместно проверили участок БАМа, проходящий вдоль западной границы заказника и пересекающий его дважды. Совместная экспедиция оценила экологическую обстановку не только вблизи железной дороги, но и в глубине заказника. Для этого группе из 11 человек предстояло пройти около десяти километров тайги и сплавиться на катамаранах по реке Амгунь.
Участники экспедиции отметили, что риск техногенной среды, особенно в пожароопасный сезон, постепенно снижается. Чтобы избежать очагов возгорания, железнодорожники своевременно убирают старые шпалы, проводят опашку защитных лесонасаждений, создают минерализованные полосы на границе лесного фонда. На постоянном дежурстве находятся 33 пожарных поезда, готовые в любой момент отправиться для тушения пожаров, в том числе и на территории заповедников.
В результате проделанной работы ни одного случая возгорания вблизи железной дороги на территории особо охраняемых природных территорий Дальнего Востока с начала текущего года зафиксировано не было, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.
Представители комсомольского филиала ФГБУ "Заповедное Приамурье" и Центра охраны окружающей среды совместно проверили участок БАМа, проходящий вдоль западной границы заказника и пересекающий его дважды. Совместная экспедиция оценила экологическую обстановку не только вблизи железной дороги, но и в глубине заказника. Для этого группе из 11 человек предстояло пройти около десяти километров тайги и сплавиться на катамаранах по реке Амгунь.
Участники экспедиции отметили, что риск техногенной среды, особенно в пожароопасный сезон, постепенно снижается. Чтобы избежать очагов возгорания, железнодорожники своевременно убирают старые шпалы, проводят опашку защитных лесонасаждений, создают минерализованные полосы на границе лесного фонда. На постоянном дежурстве находятся 33 пожарных поезда, готовые в любой момент отправиться для тушения пожаров, в том числе и на территории заповедников.
В результате проделанной работы ни одного случая возгорания вблизи железной дороги на территории особо охраняемых природных территорий Дальнего Востока с начала текущего года зафиксировано не было, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.
Источник: РЖД