ОАО "РЖД" в 2017 году завершит реконструкцию и капитальный ремонт на 20 вокзалах и 44 платформах
20.12.2017, 23:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ОАО "РЖД" ведёт работу по модернизации вокзальных комплексов, в 2017 году компания завершит реконструкцию и капитальный ремонт на 20 вокзалах и 44 платформах. Общий объём инвестиций составит 12,8 млрд рублей.
В настоящее время завершены работы по реконструкции и модернизации на 7 вокзалах и 7 платформах в городах Черепаново, Рузаевка, Саранск, Ростов-на-Дону, Ульяновск, Калининград и Гудермес. Открытие обновлённого вокзала Гудермес запланировано до конца текущего года.
В рамках реконструкции зданий вокзалов полностью обновлены инженерные системы: вентиляция, электро- и теплоснабжение, системы пожаротушения и отопления. Особое внимание ОАО "РЖД" уделяет адаптации вокзальных комплексов к потребностям маломобильных пассажиров: в рамках создания безбарьерной среды здесь установлены лифты, пандусы и специальные подъёмники. На ряде вокзалов проведены работы по перепланировке помещений для реорганизации пассажиропотока и обеспечения норм безопасности.
На железнодорожных вокзалах проведены работы по совершенствованию систем информирования пассажиров и повышению комфортности пребывания: установлены новые электронные табло с расписанием движения поездов и современные навигационные указатели в едином корпоративном стиле ОАО "РЖД".
В настоящее время завершены работы по реконструкции и модернизации на 7 вокзалах и 7 платформах в городах Черепаново, Рузаевка, Саранск, Ростов-на-Дону, Ульяновск, Калининград и Гудермес. Открытие обновлённого вокзала Гудермес запланировано до конца текущего года.
В рамках реконструкции зданий вокзалов полностью обновлены инженерные системы: вентиляция, электро- и теплоснабжение, системы пожаротушения и отопления. Особое внимание ОАО "РЖД" уделяет адаптации вокзальных комплексов к потребностям маломобильных пассажиров: в рамках создания безбарьерной среды здесь установлены лифты, пандусы и специальные подъёмники. На ряде вокзалов проведены работы по перепланировке помещений для реорганизации пассажиропотока и обеспечения норм безопасности.
На железнодорожных вокзалах проведены работы по совершенствованию систем информирования пассажиров и повышению комфортности пребывания: установлены новые электронные табло с расписанием движения поездов и современные навигационные указатели в едином корпоративном стиле ОАО "РЖД".
Источник: РЖД