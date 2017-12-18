ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Обладая огромным благосостоянием, США бросили на произвол судьбы миллионы людей, которые оказались за чертой бедности. Сегодня американская мечта стремительно превращается в американскую иллюзию. Об этом заявил Специальный докладчик ООН по вопросу о крайней нищете Филип Олстон.

«Американская мечта стремительно превращается в американскую иллюзию. Происходит это в связи с тем, что сейчас в США у людей самые низкие возможности повысить свой социальный статус по сравнению с любой другой богатой страной мира»», - сказал Специальный докладчик ООН по вопросу о крайней нищете по завершении двухнедельного визита в США.

Он побывал в штатах Калифорния, Алабама, Джорджия, Западная Вирджиния, а также в Пуэрто-Рико и в столице страны – Вашингтоне .

Отметив, что США являются одной из самых богатых, самых мощных и технологически инновационных стран в мире, эксперт ООН подчеркнул, что ни богатство страны, ни её сила, ни её технологии не используются для оказания помощи 40 миллионам человек, которые живут в условиях нищеты.

«В своих беседах я постоянно слышал слова об американской исключительности. Однако, вместо того, чтобы воплощать в жизнь заветы основателей страны, современные Соединённые Штаты стали исключительными в совсем другом смысле: обладая огромным благосостоянием, страна отходит от своей основополагающей приверженности правам человека», - сказал Специальный докладчик ООН.

Он подчеркнул, что США, которые является «страной возможностей», превращаются в чемпиона по неравенству. Эксперт уверен, что из-за нынешней политики президента Дональда Трампа масштабы бедности в США будут только расти.