ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В настоящее время на околоземной орбите находится более тысячи действующих спутников. Владеют этими космическими средствам или эксплуатируют их свыше 60 государств. В последнее время число стран, расширяющих масштабы своей космической деятельности, растёт. Как следствие, космическое пространство становится всё более конкурентной средой.



Это - один из вопросов повестки дня сессии Комиссии ООН по разоружению, которая начала свою работу накануне в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Она продлится до 20 апреля.

Говоря об использовании космического пространства в исключительно мирных целях, многие представители государств призвали расширять международное сотрудничество в этой сфере.

Заместитель Постоянного представителя Нигерии Самсон Итегбодже, который выступил от африканской группы, напомнил о недопустимости размещения ядерного оружия в космическом пространстве. Он призвал использовать космос исключительно в мирных целях и на благо всех государств, независимо от их социального, экономического или научного развития. Дипломат из Нигерии напомнил о серьёзной проблеме, связанной с космическим мусором. Он сказал, что её необходимо решать, но при этом не подвергать угрозе развитие возможностей освоения космоса развивающихся стран.

Нигерийский посол отметил важность Договора о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела.

Постоянные представители Украины и Казахстана в своих выступлениях приветствовали включение в повестку дня сессии Комиссии вопроса об укреплении мер доверия в космическом пространстве.

«Сегодня, как никогда, мы должны работать над поиском глобальных решений, запрещающих размещение летального оружия в космическом пространстве», - отметил Постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров.

Постоянный представитель Украины Владимир Ельченко вслед за ним сказал, что его страна также поддерживает все национальные и международные усилия по обеспечению мирного использования комического пространства на взаимовыгодных условиях.

«Космическое пространство следует рассматривать как общее наследие, которое должно использоваться на благо всего человечества», - сказал украинский посол, выступая на Комиссии по разоружению.

Её участники обсуждают целый ряд вопросов, связанных с обычными вооружениями, ядерным разоружением и нераспространением. Многие призывают расширять зоны, свободные от ядерного оружия и создать такую зону на Ближнем Востоке.

«Группа африканских стран вновь хотела бы подчеркнуть, что создание зон, свободных от ядерного оружия, - важный шаг на пути всеобщего разоружения», - заявил нигерийский посол. В этой связи он напомнил о Договоре по созданию такой зоны в Африке.

«Группа хочет воспользоваться этой возможностью и призвать создать такие зоны по всему миру, особенно на Ближнем Востоке», - сказал заместитель Постпреда Нигерии.