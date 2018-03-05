ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Накануне в ООН объявили, что в понедельник, 5 марта, в  город Думу в Восточной Гуте прибудет автоколонна с гуманитарным грузом.  На 46 грузовиках будут доставлены медикаменты  и  продукты питания в расчёте на  27 500 человек.

С автоколонной в Думу отправится Координатор гуманитарной помощи ООН в Сирии Али аз-Затари. «Мы надеемся, что колонна прибудет на место назначения согласно плану и за ней последуют  другие  колонны. Наши команды на местах готовы сделать всё необходимое для реализации этих планов», - сказал Али аз-Затари. 

ООН и партнёры получили разрешение на доставку помощи  в целом для 70 тысяч жителей Думы. Планируется, что следующий груз прибудет 8 марта.  

До этого в 2018 году в  Восточную Гуту удалось отправить всего лишь одну колонну из 25-30 грузовиков.  Это произошло 14 февраля. Доставленного груза хватило  для 7 200 человек – это менее двух процентов людей, живущих в этом осажденном районе.

Напомним, что в субботу на прошлой неделе Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, в которой призвал все стороны конфликта в Сирии прекратить боевые действия на 30 дней, содействовать доставке помощи нуждающимся, эвакуации больных и раненых.  Генеральный секретарь ООН призвал выполнить эту резолюцию, заявив, что жители Восточной Гуты   «живут в аду».

Сегодня Региональный координатор по гуманитарным вопросам Панос Мумцис  заявил, что спустя неделю после принятия  резолюции Совета Безопасности военные действия не только не прекратились, но, напротив, в некоторых  местах даже активизировались.  

Мумцис напомнил о страданиях и лишениях 400 тысяч жителей  Восточной Гуты. «Вместо столь необходимого прекращения огня, мы стали свидетелями расширения масштабов боевых действий и  гибели  большего числа людей. Поступают тревожные сообщения о бомбардировках, голоде и разрушениях зданий  больниц.  Это коллективное наказание гражданских лиц абсолютно неприемлемо», -  заявил Региональный координатор по гуманитарным вопросам. 