ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Накануне в ООН объявили, что в понедельник, 5 марта, в город Думу в Восточной Гуте прибудет автоколонна с гуманитарным грузом. На 46 грузовиках будут доставлены медикаменты и продукты питания в расчёте на 27 500 человек.



С автоколонной в Думу отправится Координатор гуманитарной помощи ООН в Сирии Али аз-Затари. «Мы надеемся, что колонна прибудет на место назначения согласно плану и за ней последуют другие колонны. Наши команды на местах готовы сделать всё необходимое для реализации этих планов», - сказал Али аз-Затари.

ООН и партнёры получили разрешение на доставку помощи в целом для 70 тысяч жителей Думы. Планируется, что следующий груз прибудет 8 марта.

До этого в 2018 году в Восточную Гуту удалось отправить всего лишь одну колонну из 25-30 грузовиков. Это произошло 14 февраля. Доставленного груза хватило для 7 200 человек – это менее двух процентов людей, живущих в этом осажденном районе.

Напомним, что в субботу на прошлой неделе Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, в которой призвал все стороны конфликта в Сирии прекратить боевые действия на 30 дней, содействовать доставке помощи нуждающимся, эвакуации больных и раненых. Генеральный секретарь ООН призвал выполнить эту резолюцию, заявив, что жители Восточной Гуты «живут в аду».

Сегодня Региональный координатор по гуманитарным вопросам Панос Мумцис заявил, что спустя неделю после принятия резолюции Совета Безопасности военные действия не только не прекратились, но, напротив, в некоторых местах даже активизировались.

Мумцис напомнил о страданиях и лишениях 400 тысяч жителей Восточной Гуты. «Вместо столь необходимого прекращения огня, мы стали свидетелями расширения масштабов боевых действий и гибели большего числа людей. Поступают тревожные сообщения о бомбардировках, голоде и разрушениях зданий больниц. Это коллективное наказание гражданских лиц абсолютно неприемлемо», - заявил Региональный координатор по гуманитарным вопросам.