Облигациям Москвы присвоен высший российский кредитный рейтинг
01.11.2017, 20:58
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило облигациям серий 32048 и 27066 наивысший по национальной шкале кредитный рейтинг - ААА.
"Рейтинг, присвоенный городским облигациям, стал отражением экономической политики Москвы последних лет: она сочетает оптимизацию городских расходов, поддержку эффективных производств, а также формирование новых источников дохода", - отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.
Как подчёркивают аналитики АКРА, высший национальный рейтинг Москвы обусловлен высоким уровнем развития экономики, самодостаточностью и структурной сбалансированностью бюджета, а также незначительной долговой нагрузкой города.
В свою очередь Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития Владимир Ефимов обратил внимание, что рост экономики Москвы в последние годы даёт возможность городу реализовывать крупные инфраструктурные программы, улучшая инвестиционный климат и качество городской среды, что положительно влияет на кредитные рейтинги столицы.
Выпуск серии 32048 был размещён 17 марта 2010 года. Облигации имеют 31 полугодовой купон. Дата погашения займа - 11 июня 2022 года. Облигации серии 27066 были размещены в ноябре 2009 года. Общий объём выпуска - 30 миллиардов рублей. Облигации имеют 36 квартальных купонных периодов. Дата погашения выпуска - 23 ноября 2018 года.
"Рейтинг, присвоенный городским облигациям, стал отражением экономической политики Москвы последних лет: она сочетает оптимизацию городских расходов, поддержку эффективных производств, а также формирование новых источников дохода", - отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.
Как подчёркивают аналитики АКРА, высший национальный рейтинг Москвы обусловлен высоким уровнем развития экономики, самодостаточностью и структурной сбалансированностью бюджета, а также незначительной долговой нагрузкой города.
В свою очередь Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития Владимир Ефимов обратил внимание, что рост экономики Москвы в последние годы даёт возможность городу реализовывать крупные инфраструктурные программы, улучшая инвестиционный климат и качество городской среды, что положительно влияет на кредитные рейтинги столицы.
Выпуск серии 32048 был размещён 17 марта 2010 года. Облигации имеют 31 полугодовой купон. Дата погашения займа - 11 июня 2022 года. Облигации серии 27066 были размещены в ноябре 2009 года. Общий объём выпуска - 30 миллиардов рублей. Облигации имеют 36 квартальных купонных периодов. Дата погашения выпуска - 23 ноября 2018 года.