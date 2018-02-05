Общий вылов рыбаков Ненецкого округа в 2017 году вырос на 3%
05.02.2018, 10:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Департаменте природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО подвели итоги добычи водных биоресурсов в 2017 году. Суммарный улов рыбы на внутренних и морских водах составил чуть более 14,9 тысяч тонн по всем видам рыболовства, что выше уровня прошлого года на 3%.
Общий объем промышленного улова на внутренних водоемах округа составил 455 тонн - на 35% выше уровня прошлого года. Согласно отчетам сельхозкооперативов и индивидуальных предпринимателей, они ловили навагу, щуку, ряпушку, пелядь, сигов, плотву и другие виды рыб. На Печоре рыбаки-промышленники также выловили более 10 тонн семги и около 1 тонны горбуши. В целом профильный окружной Департамент в 2017 году заключил 929 договоров пользования водными биоресурсами с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на внутренних пресноводных водоемах.
Окружные рыбаки-любители в 2017 году выловили 14,4 тонны рыбы, том числе 320 килограммов семги и 2 тонны горбуши. Также их улов состоял из сигов, ряпушки и щуки.
Наименьший показатель вылова у представителей традиционного рыболовства. Улов общин коренных малочисленных народов Севера по итогам года, согласно представленным в департамент сведениям, составил 200 кг рыбы.
Еще 8,4 тонны водных биоресурсов приходится на рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях.
Подведены итоги и морского промысла. Суда Ненецкого рыбакколхозсоюза выловили 14,4 тысяч тонн рыбы, то есть освоили выделенные квоты в полном объеме. Основная часть улова представлена треской и пикшей. Также впервые после 15-летнего перерыва союз рыболовецких колхозов возобновил добычу креветки. Ее общий улов составил чуть больше 130 тонн.
Общий объем промышленного улова на внутренних водоемах округа составил 455 тонн - на 35% выше уровня прошлого года. Согласно отчетам сельхозкооперативов и индивидуальных предпринимателей, они ловили навагу, щуку, ряпушку, пелядь, сигов, плотву и другие виды рыб. На Печоре рыбаки-промышленники также выловили более 10 тонн семги и около 1 тонны горбуши. В целом профильный окружной Департамент в 2017 году заключил 929 договоров пользования водными биоресурсами с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на внутренних пресноводных водоемах.
Окружные рыбаки-любители в 2017 году выловили 14,4 тонны рыбы, том числе 320 килограммов семги и 2 тонны горбуши. Также их улов состоял из сигов, ряпушки и щуки.
Наименьший показатель вылова у представителей традиционного рыболовства. Улов общин коренных малочисленных народов Севера по итогам года, согласно представленным в департамент сведениям, составил 200 кг рыбы.
Еще 8,4 тонны водных биоресурсов приходится на рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях.
Подведены итоги и морского промысла. Суда Ненецкого рыбакколхозсоюза выловили 14,4 тысяч тонн рыбы, то есть освоили выделенные квоты в полном объеме. Основная часть улова представлена треской и пикшей. Также впервые после 15-летнего перерыва союз рыболовецких колхозов возобновил добычу креветки. Ее общий улов составил чуть больше 130 тонн.
Источник: http://adm-nao.ru