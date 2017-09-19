Обвиняемый в убийстве чемпиона по пауэрлифтингу в Хабаровске сдался ФСБ
19.09.2017, 10:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства спортсмена в центре Хабаровска.
19 сентября 2017 года 25-летний Анар Аллахверанов обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство при отягчающих обстоятельствах - из хулиганских побуждений), явился в краевое следственное управление с явкой с повинной. В настоящее время следствием производится допрос Аллахверанова, после чего последний будет доставлен в СИЗО-1 УФСИН России по Хабаровскому краю.
Напомним, что около 7 часов утра 20 августа 2017 года на улице возле кафе, расположенного в центре Хабаровска, произошла драка между двумя посетителями заведения, в ходе которой Аллахверанов нанес несколько ударов потерпевшему. От полученных травм он скончался в больнице. Причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма. После совершения преступления Аллахверанов скрылся.
По ходатайству следствия в отношении обвиняемого судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Выполняются все необходимые следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
19 сентября 2017 года 25-летний Анар Аллахверанов обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство при отягчающих обстоятельствах - из хулиганских побуждений), явился в краевое следственное управление с явкой с повинной. В настоящее время следствием производится допрос Аллахверанова, после чего последний будет доставлен в СИЗО-1 УФСИН России по Хабаровскому краю.
Напомним, что около 7 часов утра 20 августа 2017 года на улице возле кафе, расположенного в центре Хабаровска, произошла драка между двумя посетителями заведения, в ходе которой Аллахверанов нанес несколько ударов потерпевшему. От полученных травм он скончался в больнице. Причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма. После совершения преступления Аллахверанов скрылся.
По ходатайству следствия в отношении обвиняемого судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Выполняются все необходимые следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
Источник: Следственный комитет