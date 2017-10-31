ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В 2017 году объём инвестиций в экономику региона превысит 80 млрд руб. Об этом заявил заместитель Председателя Правительства Алтайского края, министр экономического развития региона Николай Чиняков.



В ходе общения с журналистами он отметил, что по итогам девяти месяцев 2017 года в Алтайском крае наблюдается рост основных макроэкономических показателей, в том числе рост промышленного производства (104,6%), рост денежных доходов населения и заработной платы, отмечена позитивная динамика показателей потребительского рынка, увеличение объема розничного товарооборота и платных услуг. По итогам первого полугодия индекс инвестиционной активности в Алтайском крае составил 108,6%.



«По нашим оценкам, объем инвестиций по итогам 2017 года превысит 80 миллиардов рублей, рост составит 101,8%. В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Алтайского края в среднесрочной перспективе, то есть в ближайшие три года, мы получим достаточно высокие показатели роста инвестиционной активности. По базовому варианту за три года инвестиции вырастут на 18,6% (ежегодно порядка 6%), а по целевому варианту - на 24,5% (ежегодно порядка 8%)», - отметил Николай Чиняков.



По словам заместителя Председателя Правительства, Алтайский край по основным рейтингам инвестиционной привлекательности входит в число 30 лучших регионов страны. В текущем году край сохранил высокие позиции по темпу прироста инвестиций в основной капитал. «Вы знаете, что в России реализуется программа улучшения инвестиционного климата в регионах. У нас разработано девять «дорожных карт» внедрения 12 целевых моделей по совершенствованию инвестиционной деятельности в соответствующих отраслях. Речь идет об упрощении порядка подключения к инженерным коммуникациям, выдаче разрешений на строительство, а также о работе специализированной организации, наличии инвестиционного портала и многих других вопросах. Если говорить об итогах за полугодие, Алтайский край показал лучшие результаты в Сибирском федеральном округе. По состоянию на начало октября 85% доведенных до нас годовых показателей были выполнены», - сообщил Николай Чиняков.



По его словам, Правительство региона продолжает выстраивать взаимодействие с крупными российскими инвесторами как с целью реализации инвестиционных проектов, так и для расширения поставок продукции предприятий Алтайского края. Один из примеров сотрудничества с крупными компаниями - организация делового визита в Алтайский край представителей компании «Татнефть», в ходе которого состоялось 35 деловых встреч с руководством предприятий региона. Промышленники получили возможность установить прямые контакты, провести консультации по различным вопросам, обеспечить продвижение своей продукции. В аналогичном ключе выстроено взаимодействие с Ассоциацией российских метрополитенов, которой поставляют системы пожаротушения, арматуру и прочие виды продукции предприятий Алтайского полимерного композитного кластера. Продолжается взаимодействие с крупными государственными компаниями Российской Федерации по поставкам различных видов продукции, а также по привлечению инвестиций на территорию Алтайского края.



«При этом безусловным приоритетом для нас является работа с алтайскими инвесторами, оказание помощи предприятиям в реализации инвестиционных проектов, поддержка инвестиционных идей, которые есть у них, и привлечение конкурентоспособных высокоэффективных предприятий извне, которые могут принести нам новые технологии, новые компетенции и открыть для нас новые рынки», - подчеркнул Николай Чиняков.