Объём промышленного производства в Подмосковье в 2017 году вырос на 12,1%
03.02.2018, 16:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Объём промышленного производства в Московской области в 2017 году по сравнению с 2016 годом вырос на 12,1%, в декабре по сравнению с ноябрём 2017 года показатель увеличился на 1,6%, а по сравнению с декабрём 2016 года индекс промышленного производства в Подмосковье составил 111,6%, следует из документа, размещённого на сайте Мособлстата.
"Индекс промышленного производства в январе-декабре 2017 года по сравнению с январём-декабрём 2016 года составил 112,1%", – говорится в сообщении.
При этом в сегменте добычи полезных ископаемых промпроизводство в 2017 году выросло на 8,2% против 2016 года, в декабре в годовом исчислении отмечен рост на 8,8%, в месячном – снижение на 18,5%, отмечается в документе.
В нём добавляется, что в обрабатывающих производствах показатель за 2017 год вырос на 13,8%, в декабре в годовом исчислении отмечен рост на 14%, в месячном - на 0,7%.
В сегменте обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха по итогам 2017 года отмечено снижение на 1,3%, в декабре в годовом исчислении наблюдается снижение на 5,4%, а в месячном - рост на 13,4%, уточняется в сообщении.
В нём также сказано, что в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений в 2017 году отмечено увеличение производства на 1,6%, в декабре в годовом исчислении наблюдается снижение на 4,6%, а в месячном - на 1%.
Объём отгружённых товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по "чистым" видам экономической деятельности, в сегменте добычи полезных ископаемых за 2017 год по сравнению с 2016 годом вырос на 29,6%, в обрабатывающих производствах – на 9,8%, в сегменте обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха увеличился на 8,8%, а в сегменте водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 20,1%, дополняется в документе.
В нём отмечается, что оборот организаций в 2017 году по сравнению с аналогичным показателем 2016 года увеличился на 10,2% и составил 9,547 триллиона рублей (в фактических ценах).
"Индекс промышленного производства в январе-декабре 2017 года по сравнению с январём-декабрём 2016 года составил 112,1%", – говорится в сообщении.
При этом в сегменте добычи полезных ископаемых промпроизводство в 2017 году выросло на 8,2% против 2016 года, в декабре в годовом исчислении отмечен рост на 8,8%, в месячном – снижение на 18,5%, отмечается в документе.
В нём добавляется, что в обрабатывающих производствах показатель за 2017 год вырос на 13,8%, в декабре в годовом исчислении отмечен рост на 14%, в месячном - на 0,7%.
В сегменте обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха по итогам 2017 года отмечено снижение на 1,3%, в декабре в годовом исчислении наблюдается снижение на 5,4%, а в месячном - рост на 13,4%, уточняется в сообщении.
В нём также сказано, что в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений в 2017 году отмечено увеличение производства на 1,6%, в декабре в годовом исчислении наблюдается снижение на 4,6%, а в месячном - на 1%.
Объём отгружённых товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по "чистым" видам экономической деятельности, в сегменте добычи полезных ископаемых за 2017 год по сравнению с 2016 годом вырос на 29,6%, в обрабатывающих производствах – на 9,8%, в сегменте обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха увеличился на 8,8%, а в сегменте водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 20,1%, дополняется в документе.
В нём отмечается, что оборот организаций в 2017 году по сравнению с аналогичным показателем 2016 года увеличился на 10,2% и составил 9,547 триллиона рублей (в фактических ценах).
Источник: Правительство Московской области