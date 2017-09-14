Односторонние санкции привели к экономическим потерям в Европейском союзе и России на общую сумму в 155 млрд. долларов США
14.09.2017, 20:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Женеве делегатам Совета ООН по правам человека представлен доклад Специального докладчика ООНпо вопросу о негативном воздействии односторонних санкций Идриса Джазаири. В нём эксперт ООН, среди прочего, сообщил, что "в Европейском союзе и России такие санкции предположительно привели к экономическим потерям на общую сумму в 155 млрд. долл. США, не имея при этом никакого явного положительного воздействия".
Санкции или односторонние принудительные меры в отношении России были введены в 2014 году 30 странами. Эти меры включают ограничения на передвижение отдельных россиян и заморозку средств и активов отдельных лиц, запрет на инвестиции и на экспорт и импорт определённых товаров и технологий, а также ограничения на финансовые операции.
Россия отреагировала аналогичными санкциями в отношении ряда стран, ввела запрет на импорт продуктов питания из Европейского союза, США, Норвегии, Канады и Австралии.
Специальный докладчик ранее призывал снять санкции в отношении отдельных лиц в России, особенно в отношении депутатов Федерального собрания.
В своём новом докладе Совету ООН по правам человека он заявил, что "целенаправленные санкции в отношении отдельных лиц принимаются без надлежащей правовой процедуры, что является нарушением принципа верховенства права".
Идрис Джазаири высказался за создание в рамках ООН специальной компенсационной комиссии для жертв односторонних принудительных мер.
Санкции или односторонние принудительные меры в отношении России были введены в 2014 году 30 странами. Эти меры включают ограничения на передвижение отдельных россиян и заморозку средств и активов отдельных лиц, запрет на инвестиции и на экспорт и импорт определённых товаров и технологий, а также ограничения на финансовые операции.
Россия отреагировала аналогичными санкциями в отношении ряда стран, ввела запрет на импорт продуктов питания из Европейского союза, США, Норвегии, Канады и Австралии.
Специальный докладчик ранее призывал снять санкции в отношении отдельных лиц в России, особенно в отношении депутатов Федерального собрания.
В своём новом докладе Совету ООН по правам человека он заявил, что "целенаправленные санкции в отношении отдельных лиц принимаются без надлежащей правовой процедуры, что является нарушением принципа верховенства права".
Идрис Джазаири высказался за создание в рамках ООН специальной компенсационной комиссии для жертв односторонних принудительных мер.
Источник: ООН