ОРЕАНДА-НОВОСТИ Региональный центр оценки качества образования НАО подвел итоги регистрационной кампании участников ЕГЭ 2018 года. Всего в Центр подано 293 заявления на сдачу экзаменов, 39 из которых – от студентов СПО и выпускников школ прошлых лет.

Лидером среди экзаменов по выбору в этом году является математика профильного уровня, её выбрало 59% выпускников, на втором месте находится обществознание, в этом экзамене заинтересовано 58% участников ЕГЭ.

В этом году досрочный период ЕГЭ пройдет с 21 марта по 11 апреля, а основная волна ЕГЭ начнется 28 мая и продлится до 2 июля 2018г.

В НАО как и в прошлые годы будет организовано 2 пункта проведения выпускных экзаменов. Они будут работать по технологии печати и сканирования контрольных измерительных материалов и бланков непосредственно в пункте проведения экзамена.