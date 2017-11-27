ОРЕАНДА-НОВОСТИ Вторая в этом году акция «День без турникетов» пройдет 8 и 9 декабря. В ней примут участие около 50 московских предприятий и технопарков. Из-за повышенного интереса москвичей к акции было принято решение провести ее в течение двух дней (в пятницу и в субботу).



В этот раз горожане узнают, как делают продукты питания, напитки, косметику, часы, обувь, ткани и мебель. Организаторы ожидают, что в акции примут участие более трех тысяч человек.



«Всех желающих приглашаем также посетить московские инновационные компании в технопарках города, где они познакомятся с высокотехнологичной продукцией столичных производителей», — рассказал заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.



Она также добавила, что с 2018-го «День без турникетов» планируют проводить уже четыре раза в год. «Это позволит увеличить общее количество посетителей мероприятия до 12 тысяч человек», — отметила Наталья Сергунина.



Для участия в экскурсиях нужно зарегистрироваться на сайте ГБУ «Малый бизнес Москвы». В одну группу могут войти до 30 человек. Каждая из экскурсий будет длиться не больше часа.