19.04.2018, 10:51
Ольга Голодец посетила концерт Транссибирского Арт-Фестиваля в Москве
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 16 апреля Заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец посетила концерт V Транссибирского Арт-Фестиваля в Центральной музыкальной школе при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, гдевыступили участники мастер-классов Вадима Репина и артисты российско-немецкого проекта Транссибирский TONALi-тур.
«Для нас огромное событие, что Вадим, уже состоявшийся исполнитель, не просто делает этот фестиваль в России: в своём сложнейшем графике он находит время и силы, чтобы ездить, проводить мастер-классы, помогать молодёжи. - обозначила важность проекта Ольга Голодец. - И, мне кажется, это огромное счастье соприкоснуться с творчеством такого наставника. Когда-то Вадиму путёвку в жизнь тоже дал великий учитель, и я думаю, что благодаря таким концертам как сегодня, благодаря таким детям, путёвку в жизнь получат новые исполнители, новые имена зажгутся на нашем небосклоне. Мне хочется пожелать успехов всем молодым ребятам, которые сегодня будут выступать и мне хочется пожелать от всей души удачи этому проекту и самому Вадиму Репину».
В концерте культурно-просветительского проекта «Транссибирский TONALi-тур», организованного совместно с немецким национальным конкурсом TONALi, в исполнении артистов проекта Анны Марии Вермайер (скрипка), Нади Райх (виолончель) и Виктора Зооса (фортепиано) прозвучали Трио для скрипки, виолончели и фортепиано Й. Гайдна (Hob.XV:12) и Элегическое трио № 1 С. Рахманинова. Во втором отделении был исполнен струнный секстет П. Чайковского «Воспоминание о Флоренции», в котором художественный руководитель Фестиваля Вадим Репин выступил с отобранными участниками мастер-классов: выпускниками и учащимися ЦМШ Андреем Забавниковым (вторая скрипка), Ксенией Васильченко (альт), Петром Павловым (альт), Дмитрием Володиным (виолончель), Данилой Владыко (виолончель).
Проект «Транссибирский TONALi-тур» проводится в рамках Транссибирского Арт-Фестиваля второй год. В прошлом году в нём приняли участие школьники Новосибирска и Красноярска, в этом году к ним впервые присоединились ученики школ Москвы и Самары. В рамках проекта учащиеся средних общеобразовательных школ в течение почти двух месяцев изучали основы арт-менеджмента и принципы работы культурных учреждений. Под руководством школьного куратора и инструктора старшеклассники попробовали себя в роли промоутеров: у них была возможность заняться продвижением и организацией концерта одного из юных музыкантов-участников проекта TONALi в своей школе, привлекая для этого друзей, родственников и одноклассников. Победителем московского проекта стала школа № 285 имени В.А. Молодцова.
Справка Концерты Пятого Транссибирского Арт-Фестиваля, возглавляемого Вадимом Репиным, пройдут с марта по июль 2018 года. Российская часть Фестиваля продлится с 9 марта по 13 мая и включит в свой маршрут Новосибирск, Красноярск, Москву, Санкт-Петербург и Самару. По традиции не останутся без внимания малые города Новосибирской области, список которых в этом году существенно расширился: Бердск, Краснозерское, Тогучин, Карасук. Зарубежная часть маршрута пройдёт в США и Японии в июне и июле.
Ключевой точкой в географии фестиваля остаётся Новосибирск - родной город художественного руководителя проекта. Один из ключевых его участников - Новосибирский академический симфонический оркестр. Вадим Репин неоднократно подчёркивал решающую роль, которую сыграл коллектив в осуществлении замысла Транссибирского арт-фестиваля. Главной площадкой фестиваля неизменно остаётся Государственный концертный зал имени Арнольда Каца - новый зал филармонии, открывшийся в 2013 году и, по словам Вадима Репина, ставший одним из необходимых условий в осуществлении идеи фестиваля.
На сегодняшний день Транссибирский Арт-Фестиваль высоко оценён Правительством России, его программы включены в культурную презентацию страны на международном уровне.
«Для нас огромное событие, что Вадим, уже состоявшийся исполнитель, не просто делает этот фестиваль в России: в своём сложнейшем графике он находит время и силы, чтобы ездить, проводить мастер-классы, помогать молодёжи. - обозначила важность проекта Ольга Голодец. - И, мне кажется, это огромное счастье соприкоснуться с творчеством такого наставника. Когда-то Вадиму путёвку в жизнь тоже дал великий учитель, и я думаю, что благодаря таким концертам как сегодня, благодаря таким детям, путёвку в жизнь получат новые исполнители, новые имена зажгутся на нашем небосклоне. Мне хочется пожелать успехов всем молодым ребятам, которые сегодня будут выступать и мне хочется пожелать от всей души удачи этому проекту и самому Вадиму Репину».
В концерте культурно-просветительского проекта «Транссибирский TONALi-тур», организованного совместно с немецким национальным конкурсом TONALi, в исполнении артистов проекта Анны Марии Вермайер (скрипка), Нади Райх (виолончель) и Виктора Зооса (фортепиано) прозвучали Трио для скрипки, виолончели и фортепиано Й. Гайдна (Hob.XV:12) и Элегическое трио № 1 С. Рахманинова. Во втором отделении был исполнен струнный секстет П. Чайковского «Воспоминание о Флоренции», в котором художественный руководитель Фестиваля Вадим Репин выступил с отобранными участниками мастер-классов: выпускниками и учащимися ЦМШ Андреем Забавниковым (вторая скрипка), Ксенией Васильченко (альт), Петром Павловым (альт), Дмитрием Володиным (виолончель), Данилой Владыко (виолончель).
Проект «Транссибирский TONALi-тур» проводится в рамках Транссибирского Арт-Фестиваля второй год. В прошлом году в нём приняли участие школьники Новосибирска и Красноярска, в этом году к ним впервые присоединились ученики школ Москвы и Самары. В рамках проекта учащиеся средних общеобразовательных школ в течение почти двух месяцев изучали основы арт-менеджмента и принципы работы культурных учреждений. Под руководством школьного куратора и инструктора старшеклассники попробовали себя в роли промоутеров: у них была возможность заняться продвижением и организацией концерта одного из юных музыкантов-участников проекта TONALi в своей школе, привлекая для этого друзей, родственников и одноклассников. Победителем московского проекта стала школа № 285 имени В.А. Молодцова.
Справка Концерты Пятого Транссибирского Арт-Фестиваля, возглавляемого Вадимом Репиным, пройдут с марта по июль 2018 года. Российская часть Фестиваля продлится с 9 марта по 13 мая и включит в свой маршрут Новосибирск, Красноярск, Москву, Санкт-Петербург и Самару. По традиции не останутся без внимания малые города Новосибирской области, список которых в этом году существенно расширился: Бердск, Краснозерское, Тогучин, Карасук. Зарубежная часть маршрута пройдёт в США и Японии в июне и июле.
Ключевой точкой в географии фестиваля остаётся Новосибирск - родной город художественного руководителя проекта. Один из ключевых его участников - Новосибирский академический симфонический оркестр. Вадим Репин неоднократно подчёркивал решающую роль, которую сыграл коллектив в осуществлении замысла Транссибирского арт-фестиваля. Главной площадкой фестиваля неизменно остаётся Государственный концертный зал имени Арнольда Каца - новый зал филармонии, открывшийся в 2013 году и, по словам Вадима Репина, ставший одним из необходимых условий в осуществлении идеи фестиваля.
На сегодняшний день Транссибирский Арт-Фестиваль высоко оценён Правительством России, его программы включены в культурную презентацию страны на международном уровне.
Источник: Ореанда-Новости