ОРЕАНДА-НОВОСТИ Комплекс городского хозяйства города Москвы начал омолаживающую обрезку тополей, которая продлится до конца марта. За это время процедуру пройдут более 1100 деревьев. Это тополя старше 40 лет, высота которых превышает 15 метров, у многих из них есть дефекты в строении кроны.



Работы предстоит выполнить специалистам ГБУ «Автомобильные дороги». Первыми обработку пройдут деревья у станции метро «Улица 1905 года», на проспекте Вернадского и на Варшавском шоссе.



«У тополей обрежут все старые, больные и поврежденные ветки, чтобы дать возможность расти и развиваться молодым побегам будущей весной. Прежде всего обрезка необходима из соображений безопасности: она позволяет предотвратить риск поломки веток при сильном ветре и снегопаде — у тополей большая парусность и очень хрупкая древесина. Кроме того, обрезка поможет снизить образование семян этого дерева — тополиного пуха. Он пожароопасен и переносит на себе пыльцу других растений, которая часто вызывает аллергию», — рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства.



Омолаживающую обрезку тополей проведут во всех округах, но большая часть деревьев находится на севере и западе столицы. Ветви обрезают по специальной технологии: все срезы более двух сантиметров обрабатывают масляной краской на основе натуральной олифы, чтобы избежать заражения растений — иначе в срез могут попасть микробы, грибные споры или другие вредители. Срезанные ветви перерабатывают в щепу, которую в дальнейшем используют. Например, такой щепой укрывают на зиму основания стволов деревьев.



Сотрудники ГБУ «Автомобильные дороги» следят за состоянием более 200 тысяч деревьев разных видов по всему городу. В основном они растут возле дорог и магистралей. Специалисты ведомства каждый день обследуют их и выявляют аварийные и сухостойные для дальнейшего удаления.



Кроме того, они выезжают по обращениям горожан, полученным через портал «Наш город». Для безопасности жителей такие деревья вырубаются в соответствии с предписаниями и порубочными билетами Департамента природопользования и окружающей среды. О ненадлежащем состоянии растений на городских улицах во дворах и в парках можно сообщать через портал «Наш город»



Осенью 2017 года в рамках городской программы «Миллион деревьев» в столице появится около 400 тысяч новых деревьев, в том числе дубов, каштанов и лип, и кустарников. Больше 110 тысяч растений украсят столичные дворы.



1 ноября в Москве также началось озеленение улиц, благоустроенных в этом году. Деревья уже высадили на Тверской улице (от Пушкинской до Триумфальной площади), на 1-й Тверской-Ямской улице (от Триумфальной площади до Васильевской улицы) и в сквере на площади Тверская Застава.