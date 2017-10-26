Оренбургские спасатели разворачивают мобильные пункты обогрева на федеральных трассах
26.10.2017, 19:56
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На федеральных трассах Оренбургской области спасатели МЧС России разворачивают мобильные пункты обогрева в связи затруднением движения автомобилей, которое вызвано ухудшением погодных условий. Главное управление МЧС России по Оренбургской области приведено в режим "Повышенная готовность".
Три мобильных пункта обогрева будут развёрнуты в регионе на основных федеральных трассах: на 170 км. трассы Р-336 автодороги "Оренбург – Орск – Шильда – гр. Челябинской области" у н.п. Краснощеково, на 176 км трассы М5 "Оренбург – Самара" у п. Искра, на 47 км трассы М5 "Оренбург – Самара" станция Сырт.
Они предусмотрены для обеспечения безопасности населения при неблагоприятных метеорологических условиях и в случае возникновения происшествий на дорогах. В пунктах граждане могут остановиться на отдых, поесть горячей пищи, зарядить мобильные устройства, узнать о заторах по маршруту следования.
В регионе осуществляется постоянный мониторинг состояния автомобильных дорог и метеорологической обстановки. На базе Главного управления МЧС России по Оренбургской области развернут межведомственный оперативный штаб.
Общая группировка, привлечённая к обеспечению безопасности, составляет около 400 человек и более 360 единиц техники, в том числе от МЧС России – более 20 человек и 9 единиц техники.
В случае ухудшения обстановки на федеральных участках автодорог спланировано развёртывание 72-х ПВР вместимостью около 8200 человек. В том числе по каждому участку федеральной автодороги.
Аналогичные мобильные пункты обогрева и питания были развёрнуты в Республиках Алтай и Хакасия, Красноярском и Алтайском краях, Тюменской области. К работе также были привлечены аэромобильные группировки Главных управлений МЧС России этих регионов.
Три мобильных пункта обогрева будут развёрнуты в регионе на основных федеральных трассах: на 170 км. трассы Р-336 автодороги "Оренбург – Орск – Шильда – гр. Челябинской области" у н.п. Краснощеково, на 176 км трассы М5 "Оренбург – Самара" у п. Искра, на 47 км трассы М5 "Оренбург – Самара" станция Сырт.
Они предусмотрены для обеспечения безопасности населения при неблагоприятных метеорологических условиях и в случае возникновения происшествий на дорогах. В пунктах граждане могут остановиться на отдых, поесть горячей пищи, зарядить мобильные устройства, узнать о заторах по маршруту следования.
В регионе осуществляется постоянный мониторинг состояния автомобильных дорог и метеорологической обстановки. На базе Главного управления МЧС России по Оренбургской области развернут межведомственный оперативный штаб.
Общая группировка, привлечённая к обеспечению безопасности, составляет около 400 человек и более 360 единиц техники, в том числе от МЧС России – более 20 человек и 9 единиц техники.
В случае ухудшения обстановки на федеральных участках автодорог спланировано развёртывание 72-х ПВР вместимостью около 8200 человек. В том числе по каждому участку федеральной автодороги.
Аналогичные мобильные пункты обогрева и питания были развёрнуты в Республиках Алтай и Хакасия, Красноярском и Алтайском краях, Тюменской области. К работе также были привлечены аэромобильные группировки Главных управлений МЧС России этих регионов.
Источник: МЧС РФ