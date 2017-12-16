Осуществлена поставка российской машины для упаковки пищевых продуктов в ЮАР
16.12.2017, 15:47
OREANDA-NEWS. В 2017 году компания ЗАО "Бестром" приняла участие в крупнейшей в мире международной выставке упаковочных технологий, материалов и оборудования Interpack 2017 (г. Дюссельдорф, Германия).
Interpack 2017 – первая международная выставка, участие российских компаний в которой было поддержано как организационно, так и финансово Минпромторгом России и АО "Российский экспортный центр". В рамках постановления Правительства РФ № 488 участникам национального павильона были компенсированы затраты на аренду выставочных площадей, застройку и доставку оборудования.
На своём стенде в составе российской экспозиции предприятие продемонстрировало высокотехнологичную упаковочную машину для фасовки бакалейных товаров в пакеты оригинальной формы типа "брикет". Оборудование вызвало большой интерес у потенциальных зарубежных покупателей.
Результатом участия в выставке стала поставка упаковочной машины в Южно-Африканскую Республику в ноябре текущего года. В настоящее время ЗАО "Бестром" ведутся переговоры о продажах аналогичного оборудования в Швейцарию, Швецию, Румынию и Египет.
Правительством Российской Федерации создаются все условия для устойчивого роста российского промышленного экспорта. Сформирован комплексный инструментарий финансовой и нефинансовой поддержки на ключевых этапах экспорта.
Доступная система государственных механизмов вкупе со стремлениями самих компаний пищевого машиностроения поможет им занять лидирующие международные позиции.
ЗАО "Бестром" является одним из ведущих предприятий в России по производству пищевого упаковочного оборудования, не уступающего по своим характеристикам лучшим мировым образцам. За период своей более чем 25-летней деятельности компанией было реализовано свыше 2000 машин для упаковки разнообразных видов изделий организациям кондитерской, хлебопекарной, мясной и молочной промышленности.
Interpack 2017 – первая международная выставка, участие российских компаний в которой было поддержано как организационно, так и финансово Минпромторгом России и АО "Российский экспортный центр". В рамках постановления Правительства РФ № 488 участникам национального павильона были компенсированы затраты на аренду выставочных площадей, застройку и доставку оборудования.
На своём стенде в составе российской экспозиции предприятие продемонстрировало высокотехнологичную упаковочную машину для фасовки бакалейных товаров в пакеты оригинальной формы типа "брикет". Оборудование вызвало большой интерес у потенциальных зарубежных покупателей.
Результатом участия в выставке стала поставка упаковочной машины в Южно-Африканскую Республику в ноябре текущего года. В настоящее время ЗАО "Бестром" ведутся переговоры о продажах аналогичного оборудования в Швейцарию, Швецию, Румынию и Египет.
Правительством Российской Федерации создаются все условия для устойчивого роста российского промышленного экспорта. Сформирован комплексный инструментарий финансовой и нефинансовой поддержки на ключевых этапах экспорта.
Доступная система государственных механизмов вкупе со стремлениями самих компаний пищевого машиностроения поможет им занять лидирующие международные позиции.
ЗАО "Бестром" является одним из ведущих предприятий в России по производству пищевого упаковочного оборудования, не уступающего по своим характеристикам лучшим мировым образцам. За период своей более чем 25-летней деятельности компанией было реализовано свыше 2000 машин для упаковки разнообразных видов изделий организациям кондитерской, хлебопекарной, мясной и молочной промышленности.
Источник: Минпромторг