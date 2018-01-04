После принятия Стратегии социально-экономического развития Арктической зоны Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года в государственных программах региона появятся отдельные арктические разделы. Об этом сообщил председатель Госкомитета Якутии по делам Арктики Прокопий Николаев.

По его словам, в 2017 году завершился первый этап реализации Комплексной программы "Социально-экономическое развитие арктических и северных районов Республики Саха (Якутия) на 2014-2017 годы и на период до 2020 года", включающий в себя комплекс первоочередных мероприятий по социально-экономическому развитию арктических и северных районов.

Николаев отметил, что с 2014 года началась активная фаза внедрения энергоэффективных технологий в арктических и северных районах Якутии, обеспечен ввод 8 дизельных электростанций, 8 солнечных электростанций, идёт строительство ветропарка в Булунском улусе.

В федеральной программе с 2017 года предусмотрены средства на реконструкцию северных аэропортов – в Тикси, Саккырыре, Среднеколымске, Чокурдахе, решается вопрос по финансированию реконструкции 5 аэропортов – в Белой горе, Депутатском, Жиганске, Зырянке, Черском.

С 2014 года в Арктике введено 69 тыс. кв. метров жилья, в том числе с использованием бюджетных средств введено 13,7 тыс. кв. метров жилья.

За время реализации программы в арктических и северных районах построено 17 социальных объектов, в том числе 10 детских садов, 5 спортивных объектов, 3 школы, 3 объекта здравоохранения, 1 учреждение культуры. Вместе с тем, как подчеркнул Николаев, вопрос строительства в арктических районах объектов здравоохранения остаётся проблемным ввиду большого количества больниц и поликлиник, построенных в советские времена и признанных аварийными.

Глава госкомитета отметил, что одним из ключевых показателей качества жизни в Арктике является численность населения. По его словам, динамику убыли населения в арктических и северных районах, наблюдаемую с начала 90-х годов, удалось переломить. В период реализации программы численность населения стабилизировалась и уже в 2017 году зафиксирован рост населения. Как пояснил Николаев, рост обеспечен за счёт 4 национальных районов – Анабарского долгано-эвенкийского, Оленёкского эвенкийского, Жиганского эвенкийского и Эвено-Бытантайского.