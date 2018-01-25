Отечественные предприятия строительно-дорожной и коммунальной техники нарастили объёмы производства в 2017 году
25.01.2018, 18:37
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С целью стимулирования спроса и переориентации потребителей на отечественную строительно-дорожную и коммунальную технику в 2017 году физическим лицам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в рамках постановления Правительства Российской Федерации № 518 обеспечивалось предоставление услуг лизинга на льготных условиях в части уплаты авансового платежа.
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации выплачены субсидии общим объёмом порядка 1 млрд рублей по договорам лизинга, предметом которых является техника таких российских производителей, как ООО "Грюнвальд", ЗАО "Тверской экскаватор", ОАО "ПО ЕЛАЗ", ЗАО "ЧСДМ", ЗАО "Брянский арсенал", АО "Эксмаш", ООО "Спецтехлогистика", ООО МЗ "Тонар", ОАО "Промтрактор", ООО "Бонум", ОАО "ЧЛМЗ", ЗАО "Комз-Экспорт", ЗАО "Чебоксарское предприятие "Сеспель", ООО "Уралспецтранс", ООО "ЧТЗ-Уралтрак", ООО "Хитачи Констракшн Машинери Евразия", ООО "Спецавто-Восток", АО "Завод Граз", ОАО "ЧМЗ", ООО "ДСТ-Урал", ООО "Меркатор Калуга", ООО "Завод "Дорожных машин", ООО "Автомастер", ЗАО "Международная компания КРАНЭКС", ПАО "ЧКПЗ", ПАО "ТЗА", АО "ПТЗ", ООО ПКФ "Политранс", ПАО "Уралавтоприцеп".
Оказание такой поддержки позволило отечественным предприятиям нарастить объёмы производства строительно-дорожной и коммунальной техники (в том числе в части прицепов и полуприцепов на 25%) и снизить темпы роста доли импорта указанной продукции на внутреннем рынке Российской Федерации.
Согласно утверждённым правилам предоставления субсидии в рамках указанной программы лизинговыми компаниями предоставлялись скидки клиентам в размере до 10% от цены техники-предмета лизинга.
С учётом востребованности механизма государственной поддержки как со стороны отечественных производителей и лизинговых компаний, так и со стороны российских потребителей программа льготного лизинга строительно-дорожной и коммунальной техники будет продлена в 2018 году и распространена на широкий перечень продукции, включающий в себя свыше 2,3 тыс. моделей землеройной, грузоподъёмной, дорожной, коммунальной и прицепной техники. При этом субсидии могут быть предоставлены в отношении договоров лизинга, заключённых как в 2018 году, так и во втором полугодии 2017 года, а размер предоставляемой скидки (по договорам 2018 года) будет увеличен до 15% для техники, поставляемой в регионы Сибири, Дальнего Востока, Калининградскую область, Республику Крым и г. Севастополь.
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации выплачены субсидии общим объёмом порядка 1 млрд рублей по договорам лизинга, предметом которых является техника таких российских производителей, как ООО "Грюнвальд", ЗАО "Тверской экскаватор", ОАО "ПО ЕЛАЗ", ЗАО "ЧСДМ", ЗАО "Брянский арсенал", АО "Эксмаш", ООО "Спецтехлогистика", ООО МЗ "Тонар", ОАО "Промтрактор", ООО "Бонум", ОАО "ЧЛМЗ", ЗАО "Комз-Экспорт", ЗАО "Чебоксарское предприятие "Сеспель", ООО "Уралспецтранс", ООО "ЧТЗ-Уралтрак", ООО "Хитачи Констракшн Машинери Евразия", ООО "Спецавто-Восток", АО "Завод Граз", ОАО "ЧМЗ", ООО "ДСТ-Урал", ООО "Меркатор Калуга", ООО "Завод "Дорожных машин", ООО "Автомастер", ЗАО "Международная компания КРАНЭКС", ПАО "ЧКПЗ", ПАО "ТЗА", АО "ПТЗ", ООО ПКФ "Политранс", ПАО "Уралавтоприцеп".
Оказание такой поддержки позволило отечественным предприятиям нарастить объёмы производства строительно-дорожной и коммунальной техники (в том числе в части прицепов и полуприцепов на 25%) и снизить темпы роста доли импорта указанной продукции на внутреннем рынке Российской Федерации.
Согласно утверждённым правилам предоставления субсидии в рамках указанной программы лизинговыми компаниями предоставлялись скидки клиентам в размере до 10% от цены техники-предмета лизинга.
С учётом востребованности механизма государственной поддержки как со стороны отечественных производителей и лизинговых компаний, так и со стороны российских потребителей программа льготного лизинга строительно-дорожной и коммунальной техники будет продлена в 2018 году и распространена на широкий перечень продукции, включающий в себя свыше 2,3 тыс. моделей землеройной, грузоподъёмной, дорожной, коммунальной и прицепной техники. При этом субсидии могут быть предоставлены в отношении договоров лизинга, заключённых как в 2018 году, так и во втором полугодии 2017 года, а размер предоставляемой скидки (по договорам 2018 года) будет увеличен до 15% для техники, поставляемой в регионы Сибири, Дальнего Востока, Калининградскую область, Республику Крым и г. Севастополь.
Источник: Минпромторг