ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров принял участие в торжественной церемонии открытия центра выдачи паспортов болельщика (FAN ID) для Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года (ЧМ-2018) в Москве. Открытие центра состоялось при участии заместителя Председателя Правительства РФ Виталия Мутко. Одновременно центры выдачи паспортов болельщиков заработали в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Калининграде.

"Я прекрасно помню непростые дискуссии, которые шли с FIFA. Кубок конфедераций доказал, что паспорт болельщика — это система, которая работает надёжно. Российская Федерация впервые в мире применила такую технологию. Убеждён, что для Чемпионата мира технология обеспечения паспортами болельщика станет индустриальным стандартом", — сказал глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

Виталий Мутко отметил, что начался важнейший этап подготовки к ЧМ-2018. "Паспорт болельщика — это уникальный продукт, он сделан именно в России. Это не только элемент безопасности, но и элемент дополнительного комфорта. К паспорту болельщика прилагается многократное посещение Российской Федерации без визы за десять дней до Чемпионата мира и десять дней после", — сообщил заместитель Председателя Правительства РФ.

В первом квартале 2018 года будет открыто 20 стационарных центров выдачи паспортов болельщика в городах проведения ЧМ-2018. Запланировано открытие до 90 дополнительных пунктов технической поддержки около самих стадионов. Всего к ЧМ-2018 планируется выдать до трёх миллионов паспортов болельщика.

Паспорт болельщика — персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков. Впервые в мире в истории футбольных турниров FIFA паспортами обеспечивались болельщики Кубка конфедераций FIFA 2017 года, который прошёл в России.

Каждый болельщик, купивший билет на матч, должен оформить и получить паспорт болельщика. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте или зарегистрироваться в центре регистрации и выдачи паспортов болельщика. Вместе с входным билетом паспорт болельщика обеспечит всем зрителям комфортный и быстрый проход на стадион. Иностранные зрители и лица без гражданства смогут въехать в Россию по FAN ID без оформления визы. Также паспорт даст право на бесплатный проезд в дополнительных поездах между городами-организаторами проведения ЧМ-2018 и в общественном транспорте городов-организаторов в дни матчей.

Получить паспорт можно в центре выдачи паспортов болельщика. Также предусмотрена почтовая доставка до адресата, если он находится за границей, и до некоторых отделений связи "Почты России" на территории РФ. Иностранные болельщики смогут получить паспорта в визовых центрах VFS Global.