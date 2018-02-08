Открылся центр выдачи паспортов болельщика в Волгограде
08.02.2018, 21:27
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает, что в Волгограде открылся центр выдачи паспортов болельщика (FAN ID) Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года (ЧМ-2018). Таким образом, в России работают уже девять центров выдачи FAN ID - в Волгограде, Казани, Калининграде, Москве, Самаре, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону. В ближайшее время центры выдачи FAN ID откроются в Екатеринбурге и Саранске.
"В центре выдачи FAN ID жители региона могут и зарегистрироваться, и получить готовые паспорта болельщиков. Площадь центра составляет почти 500 квадратных метров, работают 48 окон, предусмотрена электронная очередь. Всё сделано для комфортной регистрации и получения паспортов болельщика. Заявки на оформление FAN ID уже подали почти три тысячи жителей Волгоградской области", - сказал заместитель директора Департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи России Андрей Романков.
Паспорт болельщика - персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков. Паспорт болельщика является именным, оформляется бесплатно и однократно на все матчи ЧМ-2018.
Получить FAN ID должен каждый болельщик, который приобрёл билет на матч Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте www.fan-id.ru <http://www.fan-id.ru> или зарегистрироваться в центре регистрации и выдачи паспортов болельщика. Вместе с входным билетом FAN ID обеспечит всем зрителям комфортный и быстрый проход на стадион. Иностранные зрители и лица без гражданства смогут въехать в Россию по FAN ID без оформления визы. Также паспорт болельщика даст право на бесплатный проезд в дополнительных поездах между городами-организаторами проведения ЧМ-2018 и в общественном транспорте городов-организаторов в дни матчей. FAN ID можно получить в центрах выдачи в России, зарубежных подразделениях Россотрудничества, визовых центрах VFS Global по всему миру или заказать почтовую доставку.
"В центре выдачи FAN ID жители региона могут и зарегистрироваться, и получить готовые паспорта болельщиков. Площадь центра составляет почти 500 квадратных метров, работают 48 окон, предусмотрена электронная очередь. Всё сделано для комфортной регистрации и получения паспортов болельщика. Заявки на оформление FAN ID уже подали почти три тысячи жителей Волгоградской области", - сказал заместитель директора Департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи России Андрей Романков.
Паспорт болельщика - персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков. Паспорт болельщика является именным, оформляется бесплатно и однократно на все матчи ЧМ-2018.
Получить FAN ID должен каждый болельщик, который приобрёл билет на матч Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте www.fan-id.ru <http://www.fan-id.ru> или зарегистрироваться в центре регистрации и выдачи паспортов болельщика. Вместе с входным билетом FAN ID обеспечит всем зрителям комфортный и быстрый проход на стадион. Иностранные зрители и лица без гражданства смогут въехать в Россию по FAN ID без оформления визы. Также паспорт болельщика даст право на бесплатный проезд в дополнительных поездах между городами-организаторами проведения ЧМ-2018 и в общественном транспорте городов-организаторов в дни матчей. FAN ID можно получить в центрах выдачи в России, зарубежных подразделениях Россотрудничества, визовых центрах VFS Global по всему миру или заказать почтовую доставку.
Источник: Министерство связи