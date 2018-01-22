ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Новым Председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПА СЕ) стал итальянец Микеле Николетти. Его утверждение на эту должность состоялось на открытии январской сессии ПА СЕ в Страсбурге.

Микеле Николетти был единственным кандидатом на должность главы ПА СЕ. В таких случаях кандидат, согласно правилам процедур ПА СЕ, объявляется избранным без голосования.

Срок полномочий Председателя ПА СЕ составляет один год и может быть однократного продлен на год.

Зимняя сессия ПА СЕ продлится до 26 января, в ее работе принимает участие врид Генерального секретаря Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств Сергей Антуфьев.

Напомним, в 1997 году было подписано Соглашение о сотрудничестве между Межпарламентской Ассамблеей государств — участников Содружества Независимых Государств и Парламентской ассамблеей Совета Европы. В 2017 году, в рамках весенней сессии МПА СНГ, приуроченной к 25-летию организации, принято Совместное заявление Председателя Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств и Председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы. В документе подтверждается приверженность развитию межпарламентских связей и сотрудничеству в интересах реализации принципов уважения прав и свобод человека, верховенства закона, демократии и социальной справедливости.