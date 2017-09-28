ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России запущен сервис подачи заявления на перерасчёт пенсии.

Новый сервис будет полезен российским пенсионерам, поскольку помимо беззаявительного перерасчёта пенсии (августовская корректировка страховой пенсии работающих пенсионеров), существует перерасчёт пенсии, который осуществляется в заявительном порядке.

Основанием для такого перерасчёта может быть увеличение количества нетрудоспособных членов семьи, находящихся на иждивении, приобретение необходимого календарного стажа работы на Крайнем Севере, изменение категории получателей страховой пенсии по случаю потери кормильца (например, ребёнок, получающий страховую пенсию по случаю потери кормильца за одного родителя и впоследствии потерявший второго родителя, имеет право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии).

Помимо этого основанием для заявительного перерасчёта страховой пенсии является наличие нестраховых периодов до 2015 года, которые дают право на повышение количества пенсионных баллов.