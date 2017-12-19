ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 31 декабря по 8 января москвичам и гостям столицы не нужно будет платить за парковку на улицах города.



«Традиционно во время новогодних каникул парковка в столице для всех автомобилистов будет бесплатной. В эти дни интенсивность дорожного движения снижается. Горожане и туристы смогут оставить автомобиль в пешей доступности от праздничных площадок и достопримечательностей», — рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.



Оставить автомобиль бесплатно можно будет на любой уличной парковке, которая включена в зону парковочного пространства города. При этом плоскостные стоянки со шлагбаумами продолжат работать по действующим тарифам. Их около 80, они работают круглосуточно, включая выходные и праздники. Тарифы и способы оплаты указаны на информационных стендах при въезде на парковки.



Инспекторы Московской административной дорожной инспекции и «Администратора московского парковочного пространства» усилят контроль за соблюдением правил парковки. Чтобы не мешать другим автомобилистам и не создавать опасность для пешеходов, водителям необходимо будет оставлять машины только в разрешенных местах.



С 22 декабря по 14 января в столице проведут фестиваль «Путешествие в Рождество». Представления, спектакли, концерты и мастер-классы будут идти на улицах, бульварах и площадях города ежедневно. Главными местами праздника станут Тверская улица и Красная площадь, а также Манежная и Тверская площади, площадь Революции, улицы Рождественка, Новый Арбат и Арбат, Камергерский переулок, Тверской и Гоголевский бульвары, Климентовский переулок и Новопушкинский сквер. Впервые своя фестивальная программа будет представлена на обновленном Садовом кольце.