ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сотрудники МЧС России в полном объёме обеспечили безопасность проведения мероприятий, посвящённых празднованию Светлого Христово Воскресения - Пасхи.

Пожарно-спасательные подразделения обеспечивали безопасность праздничных пасхальных мероприятий по всей стране, в том числе в Кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. Для этого было задействовано более 40 тысяч сотрудников МЧС России. Возгораний, пожаров и иных происшествий при проведении крестных ходов и торжественных служб не допущено.

Для обеспечения безопасности граждан специалистами надзорной деятельности министерства заблаговременно был проведен комплекс превентивных мероприятий по недопущению пожаров и чрезвычайных ситуаций на объектах с массовым пребыванием людей, задействованных в торжественных мероприятиях. Сотрудниками МЧС России были проведены свыше 26 тысяч проверочно-профилактических мероприятий, а также 11 тысяч инструктажей и бесед с представителями духовенства и обслуживающим персоналом по вопросам обеспечения пожарной безопасности.

В ходе профилактических мероприятий особое внимание уделялось эвакуационным путям и выходам, наличию и исправности автоматических систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения.