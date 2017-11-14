ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил соболезнования Верховному духовному лидеру Исламской Республики Иран аятолле Али Хаменеи и Президенту Республики Ирак Фуаду Маасуму в связи с землетрясением, произошедшим 12 ноября 2017 года на территории Ирана вблизи границы с Ираком.

"Глубоко опечален известием о мощном землетрясении, произошедшем на западе Ирана вечером 12 ноября, — говорится в послании Святейшего Патриарха аятолле Али Хаменеи. — В результате этой страшной трагедии погибли сотни человек, многие люди получили ранения и остались без крова, а инфраструктуре страны нанесён немалый урон".

Святейший Владыка отметил, что РПЦ "искренне сопереживает народу Ирана, скорбит с теми, кто потерял родных и близких".

"С чувством глубокой скорби воспринял известие о разрушительном землетрясении, затронувшем Вашу страну и ставшем причиной многочисленных человеческих жертв и разрушений", — говорится в соболезновании Патриарха Президенту Ирака Фуаду Маасуму.

По последним данным, в результате землетрясения погибло более 450 человек, свыше 7 тысяч пострадали.