Павильон РФ на ЭКСПО-2017 впервые получил золотую награду Международного бюро выставок
09.09.2017, 22:50
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 9 сентября, в рамках Дня Международного бюро выставок (МБВ) на ЭКСПО-2017, состоялась церемония награждения индивидуальных и коллективных павильонов в номинациях «Раскрытие темы выставки» и «Дизайн выставки».
На почётные награды претендовали 115 национальных павильонов и 22 павильона международных организаций, представивших современные технологические разработки в области альтернативных источников энергии.
Официальные павильоны, принимавшие участие в выставке, были разделены на 4 категории – А (индивидуальные, более 700 кв.м.), В (индивидуальные, 400-700 кв.м.), С (индивидуальные, менее 350 кв.м.) и D (коллективные).
Национальный Павильон Российской Федерации, площадью 1008 кв.м., попал в категорию А и получил золотую награду в номинации «Дизайн выставки». Серебро было отдано Великобритании, бронза - Республике Корея. Россия впервые взяла золото как участник с 1851 года, когда состоялось первое ЭКСПО в Лондоне.
Награду победителя получал лично Генеральный комиссар российского участия на ЭКСПО-2017, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Георгий Каламанов.
«Это высокая оценка работы всей команды. Проект длился не один год, и мы рады, что наш труд и вклад павильона России в успех всей выставки ЭКСПО-2017 получил наивысшую награду. Мы благодарим всех наших партнёров, спонсоров, участников деловой программы за их поддержку.
Российская Федерация - постоянный участник ЭКСПО с 1851-го года, но никогда не принимала Выставку у себя. Мы подали заявку на право проведения ЭКСПО-2025 в городе Екатеринбурге. Я уверен, что наше золото в Астане доказывает, что Россия – достойный организатор таких масштабных мероприятий», - отметил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
В состав жюри вошли официальные представители Международного Бюро Выставок – его президент Стин Кристенсен и генеральный секретарь Винсент Гонзалес Лосерталес, а также 4 члена комиссии, назначенные организаторами и три эксперта от МБВ.
На почётные награды претендовали 115 национальных павильонов и 22 павильона международных организаций, представивших современные технологические разработки в области альтернативных источников энергии.
Официальные павильоны, принимавшие участие в выставке, были разделены на 4 категории – А (индивидуальные, более 700 кв.м.), В (индивидуальные, 400-700 кв.м.), С (индивидуальные, менее 350 кв.м.) и D (коллективные).
Национальный Павильон Российской Федерации, площадью 1008 кв.м., попал в категорию А и получил золотую награду в номинации «Дизайн выставки». Серебро было отдано Великобритании, бронза - Республике Корея. Россия впервые взяла золото как участник с 1851 года, когда состоялось первое ЭКСПО в Лондоне.
Награду победителя получал лично Генеральный комиссар российского участия на ЭКСПО-2017, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Георгий Каламанов.
«Это высокая оценка работы всей команды. Проект длился не один год, и мы рады, что наш труд и вклад павильона России в успех всей выставки ЭКСПО-2017 получил наивысшую награду. Мы благодарим всех наших партнёров, спонсоров, участников деловой программы за их поддержку.
Российская Федерация - постоянный участник ЭКСПО с 1851-го года, но никогда не принимала Выставку у себя. Мы подали заявку на право проведения ЭКСПО-2025 в городе Екатеринбурге. Я уверен, что наше золото в Астане доказывает, что Россия – достойный организатор таких масштабных мероприятий», - отметил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
В состав жюри вошли официальные представители Международного Бюро Выставок – его президент Стин Кристенсен и генеральный секретарь Винсент Гонзалес Лосерталес, а также 4 члена комиссии, назначенные организаторами и три эксперта от МБВ.
Источник: Минпромторг