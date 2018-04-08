08.04.2018, 16:28
МЧС России держит на контроле паводковую обстановку в Сибири
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Для Сибири паводкоопасный период ещё впереди. Пока сибирские реки ведут себя относительно спокойно. Малые реки постепенно вскрываются, а крупные – Обь, Иртыш, Томь, Лена, Енисей – ещё подо льдом. Обилие талых вод и склоновых стоков, которое ожидается при повышении дневных температур, в течение ближайшей недели может осложнить гидрологическую обстановку в центральной части Сибири и подтопить населённые пункты.
С целью недопущения развития такого сценария, Аэромобильные группировки и авиация МЧС России на территории Сибири приведены в режим повышенной готовности. Механизм реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в Сибирском региональном центре МЧС России чётко отработан.
В каждый населённый пункт, где в соответствии с прогнозом предполагается подтопление, за два-три дня должна прибыть оперативная группа МЧС России и взять на себя организаторскую функцию в помощь главе или старосте. В обазанности таких групп входит обследование опасных участков, проверка работы систем связи и технических средств оповещения, планы маршрутов эвакуации, состояние пунктов временного размещения людей. Совместно с администрациями поселений им предстоит уточнить места проживания наиболее уязвимых групп населения, которым может потребоваться дополнительная помощь.
В соответствии с оперативной обстановкой на территории Российской Федерации, МЧС России готово обеспечить перемещение своих подразделений в любой регион страны. Дополнительные отряды чрезвычайного ведомства оснащены спасательной и инженерной техникой, моторными лодками, беспилотными летательными аппаратами для мониторинга паводковой обстановки, средствами связи и другим необходимым оборудованием. В задачах у спасателей разъяснительная работа с жителями и помощь в подготовке приусадебных территорий к большой воде. В случае осложнения ситуации спасатели своевременно посодействуют местным властям в эвакуации населения, в спасении от воды имущества и домашнего скота, а также проведут неотложные аварийно-восстановительные работы на территориях, пострадавших от паводка.
Для снижения возможных негативных последствий от половодья и паводковых вод в областях Сибири проведены все организационные мероприятия, а до 10 апреля будут завершены инженерные работы по укреплению берегов и мостовых опор, подсыпке защитных дамб и дорог, очистке ливневых и канализационных стоков, прежде всего, в удалённых поселениях со сложными логистическими условиями.
С целью недопущения развития такого сценария, Аэромобильные группировки и авиация МЧС России на территории Сибири приведены в режим повышенной готовности. Механизм реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в Сибирском региональном центре МЧС России чётко отработан.
В каждый населённый пункт, где в соответствии с прогнозом предполагается подтопление, за два-три дня должна прибыть оперативная группа МЧС России и взять на себя организаторскую функцию в помощь главе или старосте. В обазанности таких групп входит обследование опасных участков, проверка работы систем связи и технических средств оповещения, планы маршрутов эвакуации, состояние пунктов временного размещения людей. Совместно с администрациями поселений им предстоит уточнить места проживания наиболее уязвимых групп населения, которым может потребоваться дополнительная помощь.
В соответствии с оперативной обстановкой на территории Российской Федерации, МЧС России готово обеспечить перемещение своих подразделений в любой регион страны. Дополнительные отряды чрезвычайного ведомства оснащены спасательной и инженерной техникой, моторными лодками, беспилотными летательными аппаратами для мониторинга паводковой обстановки, средствами связи и другим необходимым оборудованием. В задачах у спасателей разъяснительная работа с жителями и помощь в подготовке приусадебных территорий к большой воде. В случае осложнения ситуации спасатели своевременно посодействуют местным властям в эвакуации населения, в спасении от воды имущества и домашнего скота, а также проведут неотложные аварийно-восстановительные работы на территориях, пострадавших от паводка.
Для снижения возможных негативных последствий от половодья и паводковых вод в областях Сибири проведены все организационные мероприятия, а до 10 апреля будут завершены инженерные работы по укреплению берегов и мостовых опор, подсыпке защитных дамб и дорог, очистке ливневых и канализационных стоков, прежде всего, в удалённых поселениях со сложными логистическими условиями.
Источник: http://www.mchs.gov.ru