Пензенские промышленники приглашаются на выставку в Китай
06.02.2018, 11:13
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Промышленные предприятия Пензенской области приглашаются к участию в выставке "CIPPE -2018" в рамках делового визита в Китайскую Народную Республику.
Выставка пройдет с 27 по 29 марта 2018 года в Пекине. Она включает в себя пять мероприятий, затрагивающих все мировые наработки в области разведки, добычи, транспортировки, переработки, хранения, потребления и контроля качества нефтехимической продукции и природного газа.
В рамках деловой программы члены российской делегации получат исчерпывающую информацию по самым современным технологиям и инновационным решениям, отражающим состояние и ресурсы мирового нефтегазового комплекса, встретятся с руководителями крупнейших промышленных компаний и заинтересованными инвесторами одной из самых динамично развивающихся экономик мира.
Выставка пройдет с 27 по 29 марта 2018 года в Пекине. Она включает в себя пять мероприятий, затрагивающих все мировые наработки в области разведки, добычи, транспортировки, переработки, хранения, потребления и контроля качества нефтехимической продукции и природного газа.
В рамках деловой программы члены российской делегации получат исчерпывающую информацию по самым современным технологиям и инновационным решениям, отражающим состояние и ресурсы мирового нефтегазового комплекса, встретятся с руководителями крупнейших промышленных компаний и заинтересованными инвесторами одной из самых динамично развивающихся экономик мира.
Источник: http://pnzreg.ru