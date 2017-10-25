Перед судом предстанет один из членов Ореховской ОПГ, обвиняемый в совершении серии дерзких преступлений
По данным следствия, участники организованной группы, в которую входил Сосновский, дерзко и цинично совершали убийства преимущественно в дневное время суток. Длительное время убийства оставались нераскрытыми. И только благодаря кропотливому труду следователей и оперативных сотрудников удалось выйти на «след» сначала исполнителей, а потом и организаторов и идейных вдохновителей банды.
Подозреваемый находился в международном розыске с 1998 года. На счету Сосновского и других членов ОПГ не один десяток преступлений. Самые громкие из них - это убийства свидетелей и юристов по уголовным делам в отношении Ореховской ОПГ, несколько покушений на убийство директора рынка «Одинцовское подворье» Сергея Журбу, а также убийства водителей, охранников, адвокатов Сергея Журбы.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в этой связи уголовное дело в отношении Сосновского с утверждённым обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения, по существу.