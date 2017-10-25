ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Первым управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении одного из членов «Ореховской» ОПГ Игоря Сосновского. Он обвиняется в совершении убийств 16 лиц, покушении на убийство пятерых, а также в приготовлении убийства одного лица, то есть в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 УК РФ, ч. 2 ст. 210 УК РФ, ч. 3 ст. 222 УК РФ; п.п. «а, е, з, н» ст.102 УК РСФСР ч. 1 ст. 30 - п.п. «е, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ; ч. 3 ст. 30 - п.п. «а, б, е, ж, з, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ; п.п. «а, б, е, ж, з, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

По данным следствия, участники организованной группы, в которую входил Сосновский, дерзко и цинично совершали убийства преимущественно в дневное время суток. Длительное время убийства оставались нераскрытыми. И только благодаря кропотливому труду следователей и оперативных сотрудников удалось выйти на «след» сначала исполнителей, а потом и организаторов и идейных вдохновителей банды.

Подозреваемый находился в международном розыске с 1998 года. На счету Сосновского и других членов ОПГ не один десяток преступлений. Самые громкие из них - это убийства свидетелей и юристов по уголовным делам в отношении Ореховской ОПГ, несколько покушений на убийство директора рынка «Одинцовское подворье» Сергея Журбу, а также убийства водителей, охранников, адвокатов Сергея Журбы.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в этой связи уголовное дело в отношении Сосновского с утверждённым обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения, по существу.