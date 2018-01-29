ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Главным следственным управлением СК России по городу Москве завершено расследование уголовного дела о массовых беспорядках на Хованском кладбище столицы. В зависимости от роли каждого из 17 фигурантов они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 212 УК РФ, ч. 2 ст. 212 УК РФ, ч. 4 ст. 111 УК РФ и п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (организация массовых беспорядков, участие в массовых беспорядках, причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть двух человек, превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

В ходе массовых беспорядков и перестрелки у центрального входа на Хованское кладбище три человека погибли на месте происшествия и более тридцати получили телесные повреждения различной степени тяжести. Благодаря кропотливой работе следователей ГСУ СК РФ по Москве удалось восстановить полную картину событий, произошедших 14 мая 2016 года. Следователи установили, что Чабуев, будучи начальником территориального отделения ритуального обслуживания № 3 ГБУ города Москвы «Ритуал», и Бочарников организовали массовые беспорядки с целью силового вытеснения трудовых мигрантов, граждан Республики Таджикистан, с территории кладбища.

В ходе расследования уголовного дела один из участников массовых беспорядков Сергей Ульихин признал вину в полном объёме и дал показания, изобличающие других соучастников преступлений, Владимир Колесников признал вину частично.

Расследование данного уголовного дела представляло особую сложность, обусловленную большим объёмом следственных и процессуальных действий, производством значительного количества судебных экспертиз. В их числе баллистические, медико-криминалистические, портретные, молекулярно-генетические, дактилоскопические и другие.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением вскоре будет направлено в суд для рассмотрения по существу.