Переход между станциями "Динамо" и "Петровский парк" откроют через год
16.09.2017, 19:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Переход между станцией "Динамо" Замоскворецкой линии и станцией Третьего пересадочного контура (ТПК) "Петровский парк" откроют в сентябре 2018 года, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По его словам, саму станцию откроют в этом году, но прямой переход здесь появится позже. "Пока для прохода со станции на станцию придётся подниматься с действующей и переходить на вновь построенную. Дело в том, что здесь очень серьёзные обводнённые грунты", - рассказал Марат Хуснуллин.
Чтобы построить переход с новой станции на старую, необходимо заморозить грунт на глубине 35 метров, пояснил заместитель Мэра Москвы. Этот участок он назвал одним из самых сложных участков для метростроителей с технологической точки зрения в настоящее время.
Марат Хуснуллин также подтвердил, что первый участок Третьего пересадочного контура от "Петровского парка" до "Делового центра" будет открыт для пассажиров до конца этого года. Его технический пуск состоялся 8 сентября.
"Уровень готовности очень высокий, станции готовы полностью - они отделаны, отмыты, на "ЦСКА" последние скульптуры ставят. Поезд уже прошёл пробный, идёт наладка электрического оборудования, готовятся линии подачи электроэнергии, по постоянной схеме электроэнергия подана уже на все станции", - отметил заммэра.
Он добавил, что началось благоустройство территории вокруг новых станций. "Могу сказать, что линия до конца года поедет полноценно с пассажирами, сомнений никаких нет", - заявил Марат Хуснуллин.
В первый участок ТПК вошли пять станций: "Петровский парк", "ЦСКА", "Хорошёвская", "Шелепиха" и "Деловой центр". Почти каждой из них в сутки будут пользоваться от 200 до 300 тысяч пассажиров. Открытие станций снизит нагрузку на Таганско-Краснопресненскую и Замоскворецкую линии, улучшит транспортное обслуживание жителей районов Хорошёвский, Аэропорт, Тимирязевский, Савёловский и Пресненский. Они будут удобны для сотрудников и гостей делового центра "Москва-Сити", а также посетителей стадиона "Динамо" и Петровского парка.
По его словам, саму станцию откроют в этом году, но прямой переход здесь появится позже. "Пока для прохода со станции на станцию придётся подниматься с действующей и переходить на вновь построенную. Дело в том, что здесь очень серьёзные обводнённые грунты", - рассказал Марат Хуснуллин.
Чтобы построить переход с новой станции на старую, необходимо заморозить грунт на глубине 35 метров, пояснил заместитель Мэра Москвы. Этот участок он назвал одним из самых сложных участков для метростроителей с технологической точки зрения в настоящее время.
Марат Хуснуллин также подтвердил, что первый участок Третьего пересадочного контура от "Петровского парка" до "Делового центра" будет открыт для пассажиров до конца этого года. Его технический пуск состоялся 8 сентября.
"Уровень готовности очень высокий, станции готовы полностью - они отделаны, отмыты, на "ЦСКА" последние скульптуры ставят. Поезд уже прошёл пробный, идёт наладка электрического оборудования, готовятся линии подачи электроэнергии, по постоянной схеме электроэнергия подана уже на все станции", - отметил заммэра.
Он добавил, что началось благоустройство территории вокруг новых станций. "Могу сказать, что линия до конца года поедет полноценно с пассажирами, сомнений никаких нет", - заявил Марат Хуснуллин.
В первый участок ТПК вошли пять станций: "Петровский парк", "ЦСКА", "Хорошёвская", "Шелепиха" и "Деловой центр". Почти каждой из них в сутки будут пользоваться от 200 до 300 тысяч пассажиров. Открытие станций снизит нагрузку на Таганско-Краснопресненскую и Замоскворецкую линии, улучшит транспортное обслуживание жителей районов Хорошёвский, Аэропорт, Тимирязевский, Савёловский и Пресненский. Они будут удобны для сотрудников и гостей делового центра "Москва-Сити", а также посетителей стадиона "Динамо" и Петровского парка.