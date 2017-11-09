Перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге в октябре выросли на 2,5%
09.11.2017, 20:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В октябре текущего года с вокзалов и станций Октябрьской железной дороги отправлено более 13,3 млн пассажиров, что на 2,5% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Количество пассажиров поездов пригородного сообщения составило более 11,9 млн человек (+2,4%), пассажиров поездов дальнего следования – порядка 1,4 млн (+3,3%). Пассажирооборот в октябре составил более 1,4 млрд пасс.км (+2,8%).
Всего с января по октябрь 2017 года на ОЖД отправлено более 126,3 млн пассажиров (+2,1%), из них в пригородном сообщении – 111,5 млн человек (+2,4%), а в дальнем следовании – порядка 14,8 млн человек (соответствует показателям аналогичного периода 2016 года). Пассажирооборот за десять месяцев составил более 15,7 млрд пасс.км (+0,3%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.
Всего с января по октябрь 2017 года на ОЖД отправлено более 126,3 млн пассажиров (+2,1%), из них в пригородном сообщении – 111,5 млн человек (+2,4%), а в дальнем следовании – порядка 14,8 млн человек (соответствует показателям аналогичного периода 2016 года). Пассажирооборот за десять месяцев составил более 15,7 млрд пасс.км (+0,3%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.
Источник: РЖД