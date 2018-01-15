Перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге в 2017 году выросли на 2,5%
15.01.2018, 23:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В 2017 году с вокзалов и станций Октябрьской железной дороги отправлено порядка 150,3 млн пассажиров, что на 2,5% превышает показатели 2016 года. Количество пассажиров поездов пригородного сообщения составило порядка 132,8 млн человек (+2,7%), пассажиров поездов дальнего следования – более 17,5 млн (+0,7%). Пассажирооборот в 2017 году составил более 18,4 млрд пасс-км (+1,2%).
В декабре 2017 года на ОЖД отправлено более 12,1 млн пассажиров (+6%), из них в пригородном сообщении – более 10,7 млн человек (+5,7%), в дальнем следовании – порядка 1,4 млн человек (+7,9%). Пассажирооборот в декабре составил порядка 1,4 млрд пасс-км (+8,6%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.
В декабре 2017 года на ОЖД отправлено более 12,1 млн пассажиров (+6%), из них в пригородном сообщении – более 10,7 млн человек (+5,7%), в дальнем следовании – порядка 1,4 млн человек (+7,9%). Пассажирооборот в декабре составил порядка 1,4 млрд пасс-км (+8,6%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.
Источник: РЖД