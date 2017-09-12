Первый этап продажи билетов на ЧМ-2018 стартует 14 сентября
12.09.2017, 22:41
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Предварительная продажа билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года начнётся 14 сентября, сообщила пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).
"Мы разработали систему, которая даёт всем болельщикам равные шансы на приобретение билетов, - рассказал генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура. - Чемпионат мира в России станет уникальным событием с точки зрения организации и атмосферы турнира, достойно продолжив традиции мировых футбольных первенств".
По её словам, продажа билетов пройдёт в несколько этапов. Таким образом, возможность посетить чемпионат будет у болельщиков со всего мира.
Первый этап
Начальный этап продажи билетов состоит из двух периодов. Первый из них начнётся в 12:00 14 сентября и продлится до 12 октября. В это время любители футбола смогут подать заявки на приобретение билетов. При этом не имеет значения, в какой день данного этапа болельщик оставляет заявку: у фанатов будут равные шансы на заветный билет. А если число заявок превысит количество доступных мест, то билеты распределят методом случайной жеребьёвки. Уведомление о статусе заявки пользователи получат до 16 ноября.
Второй период продлится с 16 августа по 28 ноября. Билеты в это время будут продавать в порядке живой очереди, их можно будет приобрести на сайте ФИФА.
Второй этап
Второй этап продажи билетов также состоит из двух периодов. Первый из них начнётся после официальной жеребьёвки финального этапа чемпионата мира, которая состоится 1 декабря. В это время - с 5 декабря по 31 января 2018 года - можно будет приобрести билеты путём случайной жеребьёвки. С 13 марта по 3 апреля 2018 года продлится второй период, когда болельщики смогут приобрести билеты в порядке живой очереди.
Билеты, купленные в ходе первого и второго этапов, болельщикам бесплатно доставят за несколько недель до начала турнира. Доставка начнётся не раньше апреля 2018 года.
Продажи "в последний момент"
Последняя возможность попасть на чемпионат мира по футболу ФИФА - 2018 у болельщиков появится во время третьего, заключительного этапа продаж. Он начнётся 18 апреля и завершится 15 июля 2018 года, в день финального матча. Билеты будут продаваться в порядке живой очереди.
Паспорт болельщика
Чтобы попасть на стадион, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу, болельщик должен иметь при себе не только билет, но и паспорт болельщика. Эта мера необходима для обеспечения безопасности любителей футбола. Она также позволит исключить спекуляцию билетами.
Кроме того, для иностранных туристов паспорт болельщика обеспечит безвизовый въезд на территорию России, бесплатный проезд на общественном транспорте в день матча и в специальных поездах, курсирующих между городами-организаторами.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах - Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске. Москва готовится принять 12 матчей, в том числе церемонии открытия и закрытия чемпионата.
"Мы разработали систему, которая даёт всем болельщикам равные шансы на приобретение билетов, - рассказал генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура. - Чемпионат мира в России станет уникальным событием с точки зрения организации и атмосферы турнира, достойно продолжив традиции мировых футбольных первенств".
По её словам, продажа билетов пройдёт в несколько этапов. Таким образом, возможность посетить чемпионат будет у болельщиков со всего мира.
Первый этап
Начальный этап продажи билетов состоит из двух периодов. Первый из них начнётся в 12:00 14 сентября и продлится до 12 октября. В это время любители футбола смогут подать заявки на приобретение билетов. При этом не имеет значения, в какой день данного этапа болельщик оставляет заявку: у фанатов будут равные шансы на заветный билет. А если число заявок превысит количество доступных мест, то билеты распределят методом случайной жеребьёвки. Уведомление о статусе заявки пользователи получат до 16 ноября.
Второй период продлится с 16 августа по 28 ноября. Билеты в это время будут продавать в порядке живой очереди, их можно будет приобрести на сайте ФИФА.
Второй этап
Второй этап продажи билетов также состоит из двух периодов. Первый из них начнётся после официальной жеребьёвки финального этапа чемпионата мира, которая состоится 1 декабря. В это время - с 5 декабря по 31 января 2018 года - можно будет приобрести билеты путём случайной жеребьёвки. С 13 марта по 3 апреля 2018 года продлится второй период, когда болельщики смогут приобрести билеты в порядке живой очереди.
Билеты, купленные в ходе первого и второго этапов, болельщикам бесплатно доставят за несколько недель до начала турнира. Доставка начнётся не раньше апреля 2018 года.
Продажи "в последний момент"
Последняя возможность попасть на чемпионат мира по футболу ФИФА - 2018 у болельщиков появится во время третьего, заключительного этапа продаж. Он начнётся 18 апреля и завершится 15 июля 2018 года, в день финального матча. Билеты будут продаваться в порядке живой очереди.
Паспорт болельщика
Чтобы попасть на стадион, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу, болельщик должен иметь при себе не только билет, но и паспорт болельщика. Эта мера необходима для обеспечения безопасности любителей футбола. Она также позволит исключить спекуляцию билетами.
Кроме того, для иностранных туристов паспорт болельщика обеспечит безвизовый въезд на территорию России, бесплатный проезд на общественном транспорте в день матча и в специальных поездах, курсирующих между городами-организаторами.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах - Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске. Москва готовится принять 12 матчей, в том числе церемонии открытия и закрытия чемпионата.