Петербург ведёт подготовку к мероприятиям ЕВРО-2020
03.02.2018, 19:04
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На стадионе "Санкт-Петербург" под председательством вице-губернатора Игоря Албина состоялось совещание по вопросам организации подготовки к проведению мероприятий ЕВРО-2020. В совещании приняли участие руководители Комитета по физической культуре и спорту, Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга, Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, представители АНО "Арена "2018", АО "ФК "Зенит".
Чемпионаты Европы по футболу проводятся с 1960 г. В соответствии с утверждённым УЕФА в 2014 году списком, юбилейный 60-й турнир пройдёт в 2020 г. (ЕВРО-2020) на 13 стадионах. Единственным российским городом-организатором турнира в списке стал Санкт-Петербург. Также матчи пройдут в Баку, Бухаресте, Будапеште, Мюнхене, Брюсселе, Амстердаме, Копенгагене, Риме, Бильбао, Дублине, Лондоне и Глазго. В общей сложности в финальной части турнира, который пройдёт с 12 июня по 12 июля 2020 г., будут играть 24 сборные. В Санкт-Петербурге состоится четыре футбольных матча ЕВРО-2020: три игры группового этапа и один четвертьфинальный матч.
Первый заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту Николай Растворцев сообщил собравшимся, что Комитетом ведётся подготовка плана мероприятий по подготовке города к проведению ЕВРО-2020, предусматривающего обеспечение деятельности существующих объектов, а также перечень организационно-технических задач по направлениям деятельности исполнительных органов власти.
Как прозвучало на совещании, требования Соглашения об организации и проведении ЕВРО-2020, заключённого между Правительством Санкт-Петербурга, УЕФА и Российским футбольным союзом, в целом аналогичны требованиям Соглашения, подписанного в рамках подготовки города к Чемпионату мира по футболу 2018 г.
В соответствии с требованиями УЕФА стадион города-организатора должен иметь вместимость не менее 50 тысяч для групповых матчей и одной восьмой финала, не менее 60 тысяч для четвертьфинала и не менее 70 тысяч для полуфиналов и финала.
В рамках ЕВРО-2020 командам-участницам турнира будут предоставлены на выбор семь тренировочных площадок, которые в настоящее время готовятся к использованию в рамках Чемпионата мира по футболу 2018 г. Данные площадки осмотрены специалистами УЕФА, строительство дополнительных тренировочных площадок не требуется.
К настоящему времени основные объекты спортивной инфраструктуры возведены, построенная инфраструктура позволит провести организацию матчей ЕВРО-2020 в соответствии со всеми требованиями УЕФА.
В ходе совещания рассмотрен вопрос дальнейшего использования построенной к мероприятиям FIFA временной инфраструктуры у "Санкт-Петербург Арены". После осмотра объектов специалистами, Российский футбольный союз подготовил сообщение о том, что в рамках проведения матчей ЕВРО-2020 УЕФА настаивает на сохранении ключевых объектов временной инфраструктуры (столовая, волонтёрский центр, помещения контрольно-распорядительной службы, площадка для технического оборудования, аккредитационный центр и др.). В свою очередь директор по инфраструктуре АО "ФК "Зенит" Владимир Литвинов сообщил, что основная часть временной инфраструктуры также необходима футбольному клубу "Зенит" для проведения матчей с участием основного состава клуба.
В связи с этим принято решение по использованию временной инфраструктуры в режиме "наследия Чемпионата" и проведения матчей ЕВРО-2020, без демонтажа основной части построенных объектов, с передачей их оператору стадиона - АО "ФК "Зенит" для обеспечения деятельности стадиона в соответствии с заложенными проектными решениями.
Вице-губернатор дал участникам совещания поручения по дальнейшей подготовке города к мероприятиям ЕВРО-2020.
Чемпионаты Европы по футболу проводятся с 1960 г. В соответствии с утверждённым УЕФА в 2014 году списком, юбилейный 60-й турнир пройдёт в 2020 г. (ЕВРО-2020) на 13 стадионах. Единственным российским городом-организатором турнира в списке стал Санкт-Петербург. Также матчи пройдут в Баку, Бухаресте, Будапеште, Мюнхене, Брюсселе, Амстердаме, Копенгагене, Риме, Бильбао, Дублине, Лондоне и Глазго. В общей сложности в финальной части турнира, который пройдёт с 12 июня по 12 июля 2020 г., будут играть 24 сборные. В Санкт-Петербурге состоится четыре футбольных матча ЕВРО-2020: три игры группового этапа и один четвертьфинальный матч.
Первый заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту Николай Растворцев сообщил собравшимся, что Комитетом ведётся подготовка плана мероприятий по подготовке города к проведению ЕВРО-2020, предусматривающего обеспечение деятельности существующих объектов, а также перечень организационно-технических задач по направлениям деятельности исполнительных органов власти.
Как прозвучало на совещании, требования Соглашения об организации и проведении ЕВРО-2020, заключённого между Правительством Санкт-Петербурга, УЕФА и Российским футбольным союзом, в целом аналогичны требованиям Соглашения, подписанного в рамках подготовки города к Чемпионату мира по футболу 2018 г.
В соответствии с требованиями УЕФА стадион города-организатора должен иметь вместимость не менее 50 тысяч для групповых матчей и одной восьмой финала, не менее 60 тысяч для четвертьфинала и не менее 70 тысяч для полуфиналов и финала.
В рамках ЕВРО-2020 командам-участницам турнира будут предоставлены на выбор семь тренировочных площадок, которые в настоящее время готовятся к использованию в рамках Чемпионата мира по футболу 2018 г. Данные площадки осмотрены специалистами УЕФА, строительство дополнительных тренировочных площадок не требуется.
К настоящему времени основные объекты спортивной инфраструктуры возведены, построенная инфраструктура позволит провести организацию матчей ЕВРО-2020 в соответствии со всеми требованиями УЕФА.
В ходе совещания рассмотрен вопрос дальнейшего использования построенной к мероприятиям FIFA временной инфраструктуры у "Санкт-Петербург Арены". После осмотра объектов специалистами, Российский футбольный союз подготовил сообщение о том, что в рамках проведения матчей ЕВРО-2020 УЕФА настаивает на сохранении ключевых объектов временной инфраструктуры (столовая, волонтёрский центр, помещения контрольно-распорядительной службы, площадка для технического оборудования, аккредитационный центр и др.). В свою очередь директор по инфраструктуре АО "ФК "Зенит" Владимир Литвинов сообщил, что основная часть временной инфраструктуры также необходима футбольному клубу "Зенит" для проведения матчей с участием основного состава клуба.
В связи с этим принято решение по использованию временной инфраструктуры в режиме "наследия Чемпионата" и проведения матчей ЕВРО-2020, без демонтажа основной части построенных объектов, с передачей их оператору стадиона - АО "ФК "Зенит" для обеспечения деятельности стадиона в соответствии с заложенными проектными решениями.
Вице-губернатор дал участникам совещания поручения по дальнейшей подготовке города к мероприятиям ЕВРО-2020.
Источник: Правительство Санкт-Петербурга