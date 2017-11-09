С 25 октября Минпромторг России изменил условия программ льготного лизинга, расширив её действие не только на коммерческую технику, но и на легковые автомобили произведенные в России с ценой не более 1,45 млн рублей. В соответствии с условиями программы до 1 декабря 2017 года две модели брендов Группы PSA: Peugeot 408 и Citroen С4 Седан теперь можно приобрести на условиях льготного финансового лизинга с выгодой 10% от стоимости автомобиля , но не более 500 тыс. рублей на одну единицу техники.

Чтобы воспользоваться программой льготного лизинга, клиенту нужно выбрать автомобиль в салоне дилеров Peugeot и Citroen после чего машина приобретается лизинговой компанией и передаётся клиенту в пользование за плату.