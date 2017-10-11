Площадь лесных пожаров в Приморье удалось сократить на одну тысячу гектаров
11.10.2017, 19:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Благодаря применению авиационной группировки МЧС России, в состав которой входят два самолёта-амфибии Бе-200ЧС и Ил-76, площадь лесных пожаров в Приморье удалось сократить на одну тысячу гектаров. На данный момент девять пожаров ликвидированы и 30 локализованы.
Сейчас основные усилия авиации и наземной группировки сосредоточены в Кавалеровском районе, где действует больше всего очагов возгораний. Самолёты-амфибии произвели 4 вылета, сбросив на очаги пожаров свыше 300 тонн огнегасящей жидкости. Это позволило не допустить распространения огня в сторону двух посёлков с населением около 3-х тысяч человек.
Кроме того, в Приморье из соседних регионов прибыли 200 спасателей МЧС России с необходимым оборудованием и инструментом, который сейчас участвует в тушении пожаров. Специалистами ведомства ведётся круглосуточный мониторинг обстановки. Угрозы населённым пунктам нет.
Лесопожарная обстановка в регионе остаётся сложной. В 3-х районах введён режим "Чрезвычайная ситуация", ещё в 8 районах объявлен особый противопожарный режим. Благодаря активной работе муниципальных органов власти с местным населением удалось остановить появление новых очагов лесных пожаров, причиной которых в большинстве случаев становилась беспечность граждан во время походов в лес.
Непосредственно в лесах в ликвидации очагов пожаров задействованы более 450 человек и используются 106 единиц техники.
Сейчас основные усилия авиации и наземной группировки сосредоточены в Кавалеровском районе, где действует больше всего очагов возгораний. Самолёты-амфибии произвели 4 вылета, сбросив на очаги пожаров свыше 300 тонн огнегасящей жидкости. Это позволило не допустить распространения огня в сторону двух посёлков с населением около 3-х тысяч человек.
Кроме того, в Приморье из соседних регионов прибыли 200 спасателей МЧС России с необходимым оборудованием и инструментом, который сейчас участвует в тушении пожаров. Специалистами ведомства ведётся круглосуточный мониторинг обстановки. Угрозы населённым пунктам нет.
Лесопожарная обстановка в регионе остаётся сложной. В 3-х районах введён режим "Чрезвычайная ситуация", ещё в 8 районах объявлен особый противопожарный режим. Благодаря активной работе муниципальных органов власти с местным населением удалось остановить появление новых очагов лесных пожаров, причиной которых в большинстве случаев становилась беспечность граждан во время походов в лес.
Непосредственно в лесах в ликвидации очагов пожаров задействованы более 450 человек и используются 106 единиц техники.
Источник: МЧС РФ