ОРЕАНДА-НОВОСТИ На прошедшем рабочем совещании в Правительстве Республики Башкортостан было принято решение о запуске поезда по маршруту Уфа-Новоабзаково-Уфа. Старт курсирования туристического поезда намечен на 17 ноября 2017 года.



Курсирование поезда Уфа-Новоабзаково-Уфа будет осуществляться на постоянной основе в течение зимнего сезона по варианту интермодальной перевозки с использованием единого проездного билета. От железнодорожной станции г. Белорецк до горнолыжных курортов Зауралья (Абзаково, Якты-куль, Мраткино, Иремель) будет организовано автомобильное и автобусное транспортное сообщение.



Стоимость единого проездного билета по интермодальной поездке Уфа-Белорецк-горные курорты Зауралья ориентировочно составит не более 750 рублей на человека в одну сторону. Для льготных категорий граждан будет предусмотрена система скидок на проезд.



На сегодняшний день пассажиры добираются из Уфы до Белорецка и Новоабзаково на пригородных поездах и поездах дальнего следования за более чем 5 часов и 8 часов на автобусном транспорте соответственно.



Стоит отметить, новый маршрут может способствовать увеличению туристического потока на горнолыжные курорты Республики Башкортостан.