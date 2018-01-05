По поручению Александра Бастрыкина уголовное дело о ДТП в ХМАО передано в Главное следственное управление
05.01.2018, 19:31
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По поручению Председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина уголовное дело о ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе, в результате которого погибло 10 человек, для наиболее полного и объективного расследования передано в Главное следственное управление СК России. В регион выехала группа опытных следователей из Москвы. Ранее по поручению главы ведомства для оказания практической помощи на место были направлены опытные криминалисты центрального аппарата СКР.
3 января 2018 года на 159 километре автодороги "Ханты-Мансийск - Нягань" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковых автомобилей "Renault Duster" и "Mazda 6". В результате аварии погибло 10 человек.
В настоящее время продолжается комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.
3 января 2018 года на 159 километре автодороги "Ханты-Мансийск - Нягань" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковых автомобилей "Renault Duster" и "Mazda 6". В результате аварии погибло 10 человек.
В настоящее время продолжается комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.
Источник: Следственный комитет России