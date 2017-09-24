ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Следственного комитета РФ поручил своим подчинённым в центральном аппарате проконтролировать ход проверок, организованных по сообщениям средств массовой информации в Приморском крае и городе Санкт-Петербурге.

Накануне в социальных сетях появился видеоролик, на котором школьницы жестоко истязали сверстницу в посёлке Лучегорске в Приморском крае. По данному факту краевое управление СК России организовало доследственную проверку.

Вчера на сайте одного из телеканалов была опубликована информация об очередных бесчинствах коллекторов, на этот раз в городе Санкт-Петербурге. Они неоднократно запугивали пожилую женщину, взявшую денежный займ в одной из микрофинансовых организаций северной столицы, и в конце концов, известили её о «смерти» внучки, разослав фотоснимки с похоронным венком всем родственникам и знакомым должницы. Несмотря на то, что фактический долг женщины уже погашен, она должна будет выплатить ещё 40 тысяч рублей организации в связи со штрафными пени. В ГСУ СК России по Санкт-Петербургу изучаются приведённые журналистами обстоятельства инцидента.

Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату Следственного комитета РФ взять на контроль проведение обеих проверок, тщательно изучить все материалы и сопутствующие обстоятельства, и в ближайшее время доложить ему о ходе и результатах проверочных мероприятий.