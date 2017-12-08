ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По состоянию на 7 декабря 2017 года в целом по стране зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 45,9 млн га (в 2016 г. – 45,8 млн га). Намолочено 139,7 млн тонн зерна (в 2016 г. – 125,1 млн тонн) при урожайности 30,4 ц/га (в 2016 г. – 27,3 ц/га).



Пшеница озимая и яровая в целом по стране обмолочена с площади 27,4 млн га (в 2016 г. – 27,2 млн га). Намолочено 88,1 млн тонн зерна (в 2016 г. – 75,9 млн тонн) при урожайности 32,2 ц/га (в 2016 г. – 27,9 ц/га).



Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 7,8 млн га (в 2016 г. – 8,1 млн га). Намолочено 21,7 млн тонн (в 2016 г. – 19,1 млн тонн) при урожайности 27,9 ц/га (в 2016 г. – 23,5 ц/га).



Кукуруза на зерно обмолочена с площади 2,4 млн га (в 2016 г. – 2,5 млн га). Намолочено 12,2 млн тонн (в 2016 г. – 14,6 млн тонн) при урожайности 51,7 ц/га (в 2016 г. – 58,9 ц/га).



Рис обмолочен с площади 178,5 тыс. га (в 2016 г. – 202,3 тыс. га). Намолочено 1,1 млн тонн (в 2016 г. – 1,3 млн тонн) при урожайности 63,3 ц/га (в 2016 г. – 64,4 ц/га).



Подсолнечник на зерно обмолочен с площади 6,5 млн га (в 2016 г. – 6,9 млн га). Намолочено 9,9 млн тонн (в 2016 г. – 11 млн тонн) при урожайности 15,2 ц/га (в 2016 г. – 15,9 ц/га).



Соя обмолочена с площади 2,5 млн га (в 2016 г. – 2 млн га). Намолочено 3,7 млн тонн (в 2016 г. – 3,2 млн тонн) при урожайности 15,0 ц/га (в 2016 г. – 15,5 ц/га).



Рапс обмолочен с площади 904,5 тыс. га (в 2016 г. – 892,5 тыс. га). Намолочено 1,6 млн тонн (в 2016 г. – 1,1 млн тонн) при урожайности 17,5 ц/га (в 2016 г. – 12,1 ц/га).



Лён-долгунец вытереблен с площади 41,4 тыс. га (в 2016 г. – 45,2 тыс. га).



Сахарная свёкла выкопана с площади 1,2 млн га (в 2016 г. – 1,1 млн га). Накопано 51 млн тонн (в 2016 г. – 50,9 млн тонн) при урожайности 435,8 ц/га (в 2016 г. – 466,3 ц/га).



Картофель в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах выкопан с площади 272,5 тыс. га (в 2016 г. – 316,6 тыс. га). Накопано 6,4 млн тонн клубней (в 2016 г. – 6,9 млн тонн) при урожайности 236,1 ц/га (в 2016 г. – 219,1 ц/га).



Овощи в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убраны с площади 150,9 тыс. га (в 2016 г. – 166,6 тыс. га). Собрано 3,8 млн тонн (в 2016 г. – 4,1 млн тонн) при урожайности 253,1 ц/га (в 2016 г. – 248,6 ц/га).



Сев озимых культур проведён на площади 17,1 млн га (в 2016 г. – 17,4 млн га).