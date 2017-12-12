ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На получение безвозмездного участка земли в рамках программы «Дальневосточный гектар» подано 13727 заявок. Это почти 14 процентов от всего объёма поступающих заявлений.

«Очевидно, что граждане понимают преимущества коллективного ведения хозяйства и со знанием дела подходят к вопросу освоения земельных участков. Например, коллективные заявки имеют приоритетный характер в плане обеспечения их инфраструктурой, что экономически достаточно рационально и понятно», - отметил Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Больше всего коллективных заявок – 4653 – подано в Приморье. На втором месте с 4250 заявками – Республика Саха (Якутия). В Хабаровском крае подано 1589 коллективных заявок, в Амурской области – 1105 заявок, в Сахалинской области – 988, на Камчатке – 553, в Еврейской автономной области – 437, в Магаданской области –148, на Чукотке – 4.

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке разрабатывает ряд пакетных предложений для получателей земельных участков, в том числе «селения под ключ». Учитывая количество коллективных заявок и агломераций на «дальневосточных гектарах», этот продукт определенно будет востребован. Кроме того, АРЧК ДВ сопровождает процесс создания пилотных населённых пунктов получателями земельных участков на Дальнем Востоке, разработав пошаговую инструкцию по этому процессу.

«На карте Дальнего Востока образовались уже около 70 агломераций из земельных участков, полученных по программе. Часть из них станет новыми населёнными пунктами, как в Хабаровском крае и на Сахалине, часть агломераций расширит границы существующих. Для того чтобы людям было удобнее кооперироваться, мы создали группу в социальной сети ВКонтакте «Дальневосточный гектар: мы соседи!» На этой площадке можно не только найти единомышленников, но и получить совет от наставников, договориться о сходе, выезде на место будущего поселения и так далее», - отметил генеральный директор Агентства Валентин Тимаков.

Узнать подробно о программе «Дальневосточный гектар» и получить бесплатный земельный участок можно будет на Днях Дальнего Востока в Москве.

На площадке программы «Дальневосточный гектар» в рамках выставки Дни Дальнего Востока посетители смогут познакомиться с получателями «дальневосточных гектаров», реализующими бизнес-проекты на своих земельных участках. Кроме того, можно будет узнать об особенностях субъектов Дальневосточного федерального округа и мерах господдержки напрямую от представителей региональных уполномоченных органов, непосредственно принимающих заявления на получение земельных участков по программе.