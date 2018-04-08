08.04.2018, 13:51
Почти 150 тыс. человек приняли участие в праздновании Пасхи в Подмосковье
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Московской области около 150 тысяч человек приняли участие в праздновании Пасхи, для обеспечения безопасности было привлечено более 3,2 тысячи спасателей, сообщает сайт Главного управления МЧС РФ по региону.
«На территории Московской области было спланировано 917 мероприятий, посвященных празднованию Пасхи, в 917 объектах культа. <...> Предполагаемое количество людей, участвовавших в праздновании Пасхи на данных мероприятиях, – около 150 тысяч человек», – говорится в сообщении.
Для обеспечения безопасности в регионе во время празднования было задействовано более 3,2 тысячи человек личного состава.
Пасха, Светлое Христово Воскресение — древнейший и самый важный христианский праздник. Установлен в честь Воскресения Иисуса Христа — центра всей библейской истории и фундамента всего христианского учения. В настоящее время дата Пасхи в каждый конкретный год исчисляется по лунно-солнечному календарю, что делает Пасху переходящим праздником. В этом году Пасха отмечается 8 апреля.
«На территории Московской области было спланировано 917 мероприятий, посвященных празднованию Пасхи, в 917 объектах культа. <...> Предполагаемое количество людей, участвовавших в праздновании Пасхи на данных мероприятиях, – около 150 тысяч человек», – говорится в сообщении.
Для обеспечения безопасности в регионе во время празднования было задействовано более 3,2 тысячи человек личного состава.
Пасха, Светлое Христово Воскресение — древнейший и самый важный христианский праздник. Установлен в честь Воскресения Иисуса Христа — центра всей библейской истории и фундамента всего христианского учения. В настоящее время дата Пасхи в каждый конкретный год исчисляется по лунно-солнечному календарю, что делает Пасху переходящим праздником. В этом году Пасха отмечается 8 апреля.
Источник: http://mosreg.ru