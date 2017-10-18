Почти 1,5 тыс. инвестпроектов сопровождает Центр содействия строительству Подмосковья
18.10.2017, 14:48
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Центра содействия строительству при правительстве Московской области, заместитель министра строительного комплекса региона Андрей Балук представил новый подход при реализации инвестиционных проектов по строительству объектов коммерческой недвижимости, уже 1,5 тысячи коммерческих проектов находятся на сопровождении областного центра содействия строительству, сообщает пресс-служба Минстроя Подмосковья.
Как отмечается в материале, в Хабаровске прошел второй форум предпринимателей «Новые возможности развития бизнеса на Дальнем Востоке». Деловое мероприятие объединило представителей бизнеса, институтов развития, ресурсоснабжающих организаций, а также региональных и муниципальных органов власти. На форуме обсудили вопросы снижения административной нагрузки на бизнес, упрощения регуляторных процедур, а также определены первоочередные шаги по развитию бизнеса на «дальневосточном гектаре».
По данным пресс-службы, Андрей Балук принял участие в кейс-стади на тему «Улучшение инвестиционного климата: новые точки роста», где представил новый подход при реализации инвестиционных проектов по строительству объектов коммерческой недвижимости, применяемый в Подмосковье, поделился управленческими решениями в сфере регуляторных процедур и снижения административных барьеров.
Руководитель первого в России межотраслевого проектного офиса рассказал участникам кейс-стади о том, как правительство Московской области пришло к созданию центра содействия строительству. По словам Балука, которого цитирует пресс-служба, в в 2013 году при правительстве Московской области был создан Градостроительный совет для принятия взвешенных градостроительных решений. В 2015 году полномочия по выдаче градостроительной документации были переданы на региональный уровень, что позволило сформировать единые регламенты по всем государственным услугам в сфере строительства на всей территории Московской области. После этого с целью повышения качества предоставления госуслуг, они были переведены в электронный вид.
«В 2017 году правительство Московской области перешло к проектному управлению в сфере строительства. В январе начал работу центр содействия строительству, главной целью которого является сокращение на 25% срока выхода проекта на стройку. Это позволяет ускорить реализацию проекта и, как следствие, создавать новые рабочие места и сокращать маятниковую миграцию между Подмосковьем и столицей», – отметил заместитель министра стройкомплекса Московской области.
Как отмечается в материале, в Хабаровске прошел второй форум предпринимателей «Новые возможности развития бизнеса на Дальнем Востоке». Деловое мероприятие объединило представителей бизнеса, институтов развития, ресурсоснабжающих организаций, а также региональных и муниципальных органов власти. На форуме обсудили вопросы снижения административной нагрузки на бизнес, упрощения регуляторных процедур, а также определены первоочередные шаги по развитию бизнеса на «дальневосточном гектаре».
По данным пресс-службы, Андрей Балук принял участие в кейс-стади на тему «Улучшение инвестиционного климата: новые точки роста», где представил новый подход при реализации инвестиционных проектов по строительству объектов коммерческой недвижимости, применяемый в Подмосковье, поделился управленческими решениями в сфере регуляторных процедур и снижения административных барьеров.
Руководитель первого в России межотраслевого проектного офиса рассказал участникам кейс-стади о том, как правительство Московской области пришло к созданию центра содействия строительству. По словам Балука, которого цитирует пресс-служба, в в 2013 году при правительстве Московской области был создан Градостроительный совет для принятия взвешенных градостроительных решений. В 2015 году полномочия по выдаче градостроительной документации были переданы на региональный уровень, что позволило сформировать единые регламенты по всем государственным услугам в сфере строительства на всей территории Московской области. После этого с целью повышения качества предоставления госуслуг, они были переведены в электронный вид.
«В 2017 году правительство Московской области перешло к проектному управлению в сфере строительства. В январе начал работу центр содействия строительству, главной целью которого является сокращение на 25% срока выхода проекта на стройку. Это позволяет ускорить реализацию проекта и, как следствие, создавать новые рабочие места и сокращать маятниковую миграцию между Подмосковьем и столицей», – отметил заместитель министра стройкомплекса Московской области.
Источник: Правительство Московской области