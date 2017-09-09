ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В обеспечении безопасности в Единый день голосования 10 сентября на избирательных участках будет задействована группировка сил и средств МЧС России общей численностью почти 43 тыс. военнослужащих, спасателей, сотрудников и работников федеральной противопожарной службы, на вооружении которых будет свыше 9,5 тыс. единиц пожарной и аварийно-спасательной техники.

Дополнительно территориальными органами МЧС России спланирован резерв личного состава и техники на случай возникновения чрезвычайных происшествий, составлены графики дежурства руководителей подразделений МЧС России в период проведения выборов.

Глава МЧС России Владимир Пучков сообщил, что сотрудники МЧС России в Единый день голосования будут нести службу в усиленном режиме.